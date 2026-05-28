Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Англия завоевала второй еврокубок: Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
Англия завоевала второй еврокубок сезона и продолжает увеличивать отрыв от ближайших конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА.
Вечером 27 мая в немецком Лейпциге был сыгран финальный матч Лиги конференций, в котором английский Кристал Пэлас переиграл испанский Райо Вальекано (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный в финальном матче гол забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте. Кристал Пэлас сыграет в Лиге Европы 2026/27 благодаря этому триумфу.
Для Кристал Пэлас это первый еврокубковый титул в истории, а коуч Оливер Гласнер завоевал 4-й трофей в тренерской карьере.
Для английских клубов этот евросезон стал невероятно успешным – 28.569 балла
Англия выиграла уже два еврокубковых турнира, и есть шанс на евро-хет-трик!
Ранее Астон Вилла из Бирмингема стал победителем Лиги Европы 2025/26, разгромив в Стамбуле немецкий Фрайбург со счетом 3:0.
В решающем матче Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште лондонский Арсенал сыграет с французским ПСЖ.
Англия будет представлена 9 командами в еврокубках сезона 2026/27.
Англия лидирует в 5-летнем рейтинге (119.408) с большим отрывом от Италии (99.946) и Испании (97.046).
Украина финишировала на 23-й позиции в пятилетнем рейтинге 2026, что даст право победителю УПЛ 2026/27 стартовать в Лиге чемпионов 2027/28 не с 1-го раунда квалификации, а со 2-го.
Лига конференций. Финал
Лейпциг (Германия), 27 мая 2026
Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Англия) – 1:0
Голы: Жан-Филипп Матета, 51
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Таблица коэффициентов УЕФА 2027
(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)
Прогнозный посев: 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Прогнозный посев: основной раунд Лиги чемпионов
Прогнозный посев: 4-й раунд квалификации Лиги Европы
Прогнозный посев: основной раунд Лиги Европы
Прогнозный посев: 4-й раунд квалификации Лиги конференций
Прогнозный посев: основной раунд Лиги конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Будет решено будущее Бленуце
Тренер пожелал Андрею побить рекорд президента УАФ
Але таки віримо і надіємось що команді влітку вдасться підсилитись і вони зможуть пройти сито квалікації