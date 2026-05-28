Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27

​Вечером 27 мая в немецком Лейпциге прошел финал Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Английский Кристал Пэлас в матче за трофей взял верх над испанским Райо Вальекано со счетом 1:0 .

Единственный в матче гол для орлов забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.

Кристал Пэлас сыграет в Лиге Европы 2026/27 благодаря этому триумфу, первому в истории клуба.

Англия будет представлена 9 командами в еврокубках сезона 2026/27:

ЛЧ (5): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль

ЛЕ (3): Борнмут, Сандерленд + Кристал Пэлас (как победитель ЛК)

ЛК (1): Брайтон (старт с Q4)

Англия уже выиграла 2 из 3 еврокубков сезона и может оформить евро-хет-трик

Ранее Астон Вилла из Бирмингема стал победителем Лиги Европы 2025/26, разгромив в Стамбуле немецкий Фрайбург со счетом 3:0.

Если в финале Лиге чемпионов 30 мая в Будапеште лондонский Арсенал обыграет французский ПСЖ, Англии покорится супердостижение – победа в трех еврокубках за сезон.

Лига конференций. Финал

Лейпциг (Германия), 27 мая 2026

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Англия) – 1:0

Голы: Жан-Филипп Матета, 51

