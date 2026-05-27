Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед
Кристал Пэлас стал 5-м обладателем титула ЛК и получил путевку в ЛЕ
Вечером 27 мая в немецком Лейпциге состоялся финал Лиги конференций УЕФА 2025/26.
Английский Кристал Пэлас обыграл испанский Райо Вальекано со счетом 1:0 и завоевал трофей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда из Лондона сыграет в Лиге Европы 2026/27 благодаря этому триумфу
Единственный в матче гол забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте финального матча.
Англия будет представлена 9 командами в еврокубках сезона 2026/27.
Это первый евротрофей для английского клуба Кристал Пэлас
Эта победа стала 4-м трофеем для главного тренера Кристал Пэлас Оливера Гласнера. Он с английским клубом также выиграл Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025, а ранее триумфировал с нгемецким Айнтрахтом в Лиге Европы 2021/22.
Это был 5-й розыгрыш Лиги конференций, и Кристал Пэлас стал 5-м обладателем трофея ЛК.
Второй гол подряд английская команда в финале ЛК обыграла испанскую, в сезоне 2024/25 Челси разгромил Бетис (4:1).
По одному титулу ЛК имеют: Рома (Италия), Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Челси (Англия), Кристал Пэлас (Англия).
Лига конференций. Финал
Лейпциг (Германия), 27 мая 2026
Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Англия) – 1:0
Голы: Жан-Филипп Матета, 51
Все финалы Лиги конференций
Победители и финалисты Лиги конференций (по клубам)
Победители и финалисты Лиги конференций (по странам)
Видео гола и обзор матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже
Це як? В якомусь розіграші було 2 переможці? )