  Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед
27 мая 2026, 23:59 | Обновлено 28 мая 2026, 00:51
Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед

Кристал Пэлас стал 5-м обладателем титула ЛК и получил путевку в ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 27 мая в немецком Лейпциге состоялся финал Лиги конференций УЕФА 2025/26.

Английский Кристал Пэлас обыграл испанский Райо Вальекано со счетом 1:0 и завоевал трофей.

Команда из Лондона сыграет в Лиге Европы 2026/27 благодаря этому триумфу

Единственный в матче гол забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте финального матча.

Англия будет представлена 9 командами в еврокубках сезона 2026/27.

Это первый евротрофей для английского клуба Кристал Пэлас

Эта победа стала 4-м трофеем для главного тренера Кристал Пэлас Оливера Гласнера. Он с английским клубом также выиграл Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025, а ранее триумфировал с нгемецким Айнтрахтом в Лиге Европы 2021/22.

Это был 5-й розыгрыш Лиги конференций, и Кристал Пэлас стал 5-м обладателем трофея ЛК.

Второй гол подряд английская команда в финале ЛК обыграла испанскую, в сезоне 2024/25 Челси разгромил Бетис (4:1).

По одному титулу ЛК имеют: Рома (Италия), Вест Хэм (Англия), Олимпиакос (Греция), Челси (Англия), Кристал Пэлас (Англия).

Лига конференций. Финал

Лейпциг (Германия), 27 мая 2026

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Англия) – 1:0

Голы: Жан-Филипп Матета, 51

Все финалы Лиги конференций

Победители и финалисты Лиги конференций (по клубам)

Победители и финалисты Лиги конференций (по странам)

​Видео гола и обзор матча

Инфографика

Николай Степанов
І Фіорентина головні невдахи турніру)
"Це був 4-й розіграш Ліги конференцій, і Крістал Пелас став 5-м володарем трофея ЛК"
Це як? В якомусь розіграші було 2 переможці? )
