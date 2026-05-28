  ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера: Мичел покинул Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера: Мичел покинул Жирону

У каталонского клуба будет новый коуч

ФК Жирона. Мичел

Каталонский клуб «Жирона» официально объявил об уходе главного тренера первой команды клуба Мичела Санчеса.

50-летний специалист работал с командой с лета 2021 года.

В составе «Жироны» выступают 3 украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.

Ранее сообщалось, что Мичел продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе».

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов отставка чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
