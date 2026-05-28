ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера: Мичел покинул Жирону
У каталонского клуба будет новый коуч
Каталонский клуб «Жирона» официально объявил об уходе главного тренера первой команды клуба Мичела Санчеса.
50-летний специалист работал с командой с лета 2021 года.
В составе «Жироны» выступают 3 украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.
Ранее сообщалось, что Мичел продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе».
Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC.— Girona FC (@GironaFC) May 28, 2026
El Club vol desitjar al tècnic i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.
