ОФИЦИАЛЬНО. Украинцы остались без тренера: Мичел покинул Жирону

Каталонский клуб «Жирона» официально объявил об уходе главного тренера первой команды клуба Мичела Санчеса.

50-летний специалист работал с командой с лета 2021 года.

В составе «Жироны» выступают 3 украинских футболиста: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Жирона» набрала 41 очко в 38 матчах и заняла 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, вылетев во второй дивизион.

Ранее сообщалось, что Мичел продолжит карьеру в амстердамском «Аяксе».