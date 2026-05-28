  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
28 мая 2026, 18:38 | Обновлено 28 мая 2026, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака

Молодой игрок подписал контракт со Славией Прага

ФК Славия Прага

Чешский клуб Славия Прага и украинские Карпаты объявили о переходе вратаря Назара Домчака.

19-летний игрок подписал с пражским клубом контракт до 2031 года.

Ранее сообщалось, что была активирована клаусула, а Карпаты получат за одного из своих лидеров 5 миллионов евро.

Домчак в сезоне провел 29 матчей. Отметился тем, что сумел отразить четыре подряд пенальти.

Славия в новом сезоне сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Бажаю Назару тільки успіху і в близькому майбутньому перейти в топ чемпіонат. Будем слідкувати в ЛЧ за ним. 
Шикарний вибір Славії, цей надзвичайно перспективний воротар ще себе прославить у Європі. Дуже вдала покупка. А тобі Назаре не зупинятись на досягнутому. В тебе задатків море. Всіх добрих тобі починань. 
Успіхів 
В нормальну європейську команду перейшов. Від українців наостанок подяка Домчаку за сейви проти динамо
Брехлива людина. Я розумію, що під час матчу на емоціях можна для перемоги робити різні речі, але після матчу казати на біле чорне не чесно. Тому бажати нічого не буду.
