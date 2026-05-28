ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака

Чешский клуб Славия Прага и украинские Карпаты объявили о переходе вратаря Назара Домчака.

19-летний игрок подписал с пражским клубом контракт до 2031 года.

Ранее сообщалось, что была активирована клаусула, а Карпаты получат за одного из своих лидеров 5 миллионов евро.

Домчак в сезоне провел 29 матчей. Отметился тем, что сумел отразить четыре подряд пенальти.

Славия в новом сезоне сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.