Украина. Премьер лига28 мая 2026, 18:38 | Обновлено 28 мая 2026, 18:49
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Молодой игрок подписал контракт со Славией Прага
Чешский клуб Славия Прага и украинские Карпаты объявили о переходе вратаря Назара Домчака.
19-летний игрок подписал с пражским клубом контракт до 2031 года.
Ранее сообщалось, что была активирована клаусула, а Карпаты получат за одного из своих лидеров 5 миллионов евро.
Домчак в сезоне провел 29 матчей. Отметился тем, что сумел отразить четыре подряд пенальти.
Славия в новом сезоне сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
Бажаю Назару тільки успіху і в близькому майбутньому перейти в топ чемпіонат. Будем слідкувати в ЛЧ за ним.
Шикарний вибір Славії, цей надзвичайно перспективний воротар ще себе прославить у Європі. Дуже вдала покупка. А тобі Назаре не зупинятись на досягнутому. В тебе задатків море. Всіх добрих тобі починань.
Успіхів
В нормальну європейську команду перейшов. Від українців наостанок подяка Домчаку за сейви проти динамо
Брехлива людина. Я розумію, що під час матчу на емоціях можна для перемоги робити різні речі, але після матчу казати на біле чорне не чесно. Тому бажати нічого не буду.
