Кристал Пэлас выиграл ЛК, трофей Металлиста 1925, сенсация от Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 мая.

1. Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций

В финале лондонская команда победила Райо Вальекано

2A. Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед

Кристал Пэлас стал 5-м обладателем титула ЛК и получил путевку в ЛЕ

2B. Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27

В финале ЛК Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано

3. Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26

Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером из Эквадора

Джоэль Майя покинул расположение украинского клуба

5. ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный чемпион АПЛ и сын легенды завершил карьеру

Каспер Шмейхель повесил бутсы на гвоздь

6. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Серии A уволил главного тренера

Маурицио Сарри покинул римский Лацио

7A. Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд в Париже

7B. Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде

7C. Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026

Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунд

7D. Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026

Дарья в 2 сетах уступила Пейтон Стернс во 2-м раунде, проиграв 8 геймов подряд

8. ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса

Александр и его Usyk-17 Promotion проведут вечер бокса в августе

9. Названа окончательная заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Александр Бондарь включил в состав двух вратарей и 15 полевых игроков

10. Голы, отставки, рекорды, дебюты и прощания. Послесловие к сезону УПЛ

Цифры и факты: итоги сезона чемпионата Украины