  4. Кристал Пэлас выиграл ЛК, трофей Металлиста 1925, сенсация от Стародубцевой
28 мая 2026, 10:59 | Обновлено 28 мая 2026, 11:25
Кристал Пэлас выиграл ЛК, трофей Металлиста 1925, сенсация от Стародубцевой

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 мая.

1. Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
В финале лондонская команда победила Райо Вальекано

2A. Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед
Кристал Пэлас стал 5-м обладателем титула ЛК и получил путевку в ЛЕ

2B. Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
В финале ЛК Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано

3. Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26
Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки

4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером из Эквадора
Джоэль Майя покинул расположение украинского клуба

5. ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный чемпион АПЛ и сын легенды завершил карьеру
Каспер Шмейхель повесил бутсы на гвоздь

6. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Серии A уволил главного тренера
Маурицио Сарри покинул римский Лацио

7A. Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд в Париже

7B. Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде

7C. Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунд

7D. Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Дарья в 2 сетах уступила Пейтон Стернс во 2-м раунде, проиграв 8 геймов подряд

8. ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Александр и его Usyk-17 Promotion проведут вечер бокса в августе

9. Названа окончательная заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу
Александр Бондарь включил в состав двух вратарей и 15 полевых игроков

10. Голы, отставки, рекорды, дебюты и прощания. Послесловие к сезону УПЛ
Цифры и факты: итоги сезона чемпионата Украины

Николай Степанов
метаГліст непабєдімій
1925 це пиво? є 1715
