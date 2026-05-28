Кристал Пэлас выиграл ЛК, трофей Металлиста 1925, сенсация от Стародубцевой

Главные новости за 27 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 27 мая.
1. Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
В финале лондонская команда победила Райо Вальекано
2A. Историческая таблица. Все трофеи Лиги конференций: у кого сколько побед
Кристал Пэлас стал 5-м обладателем титула ЛК и получил путевку в ЛЕ
2B. Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
В финале ЛК Кристал Пэлас минимально обыграл Райо Вальекано
3. Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26
Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки
4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером из Эквадора
Джоэль Майя покинул расположение украинского клуба
5. ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный чемпион АПЛ и сын легенды завершил карьеру
Каспер Шмейхель повесил бутсы на гвоздь
6. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Серии A уволил главного тренера
Маурицио Сарри покинул римский Лацио
7A. Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд в Париже
7B. Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде
7C. Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунд
7D. Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Дарья в 2 сетах уступила Пейтон Стернс во 2-м раунде, проиграв 8 геймов подряд
8. ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Александр и его Usyk-17 Promotion проведут вечер бокса в августе
9. Названа окончательная заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу
Александр Бондарь включил в состав двух вратарей и 15 полевых игроков
10. Голы, отставки, рекорды, дебюты и прощания. Послесловие к сезону УПЛ
Цифры и факты: итоги сезона чемпионата Украины
