Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27 мая 2026, 16:27 | Обновлено 27 мая 2026, 16:37
Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах разобралась с Кейтлин Кеведо (Испания) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – 6:0, 6:4

Следующей соперницей Элины будет представительница Германии Тамара Корпач (WTA 95).

Статистика матча

Даниил Агарков
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Полесье поиздевалось над грандами АПЛ, заговорив о еврокубках
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Реабилитировались за одиночку. Калинина и Ястремская вышли в 1/16 финала РГ
Вітаємо Еліну!!! Успіхів далі!!!
Не зважаючи на важкий матч проти Боднар , Еля не залишила шансів суперниці . Звичайно грати в спеку ще те випробування . 
Вітаємо, мабуть з німкеню буду теж саме.
Второй сет странный был конечно,много ошибок с задней линии,но такая чистая,даже идеальная игра у сетки. Хорошо без третьего сета
Молодець!!!
Хоч і не послухала Sit Simurg і виграла перший сет 6:0)))
Вирішила дати ще пограти іспанці в 2 сеті, їй сподобалося, війшла в кураж, рядова перемога Елі, але ставити в спеку наших це починає бісити
Молодець!У 2 сеті прийшлося важко,спека й суперниця зіграла добре,але Еліна таки дотиснула!
Эля благородно дала девочке почувствовать уверенность во 2-м сете
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
