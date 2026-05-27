Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах разобралась с Кейтлин Кеведо (Испания) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – 6:0, 6:4

Следующей соперницей Элины будет представительница Германии Тамара Корпач (WTA 95).

