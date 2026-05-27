ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
Джоэль Майя покинул расположение украинского клуба
Криворожский Кривбасс официально попрощался с эквадорским легионером Джоэлем Майей. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Кривбасс решил не продолжать сотрудничество с эквадорским футболистом, выступавшим в Кривом Роге на правах годовой аренды с правом выкупа.
«ФК «Кривбасс» благодарит Майю за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Майя возвращается в расположение эквадорского «Эль Насьональ» Кито. 20-летний игрок защищал красно-белые цвета с сентября 2025 года. В сезоне 20252026 сыграл за криворожцев в УПЛ 8 матчей, забил 1 гол. Также в активе Джоэля – 6 игр и 1 гол за юношескую команду клуба – U-19.
