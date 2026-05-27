Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
27 мая 2026, 18:18 | Обновлено 27 мая 2026, 18:47
571
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером

Джоэль Майя покинул расположение украинского клуба

27 мая 2026, 18:18 | Обновлено 27 мая 2026, 18:47
571
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс официально попрощался с эквадорским легионером Джоэлем Майей. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Кривбасс решил не продолжать сотрудничество с эквадорским футболистом, выступавшим в Кривом Роге на правах годовой аренды с правом выкупа.

«ФК «Кривбасс» благодарит Майю за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Майя возвращается в расположение эквадорского «Эль Насьональ» Кито. 20-летний игрок защищал красно-белые цвета с сентября 2025 года. В сезоне 20252026 сыграл за криворожцев в УПЛ 8 матчей, забил 1 гол. Также в активе Джоэля – 6 игр и 1 гол за юношескую команду клуба – U-19.

По теме:
«Среди легионеров возможны изменения». В Карпатах анонсировали трансферы
ФЕРНАНДЕС: «Бабогло – идеальный капитан, о котором мечтает каждый тренер»
«Это изменило меня как человека». Испанский тренер Карпат о войне в Украине
аренда игрока Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27 мая 2026, 04:32 0
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»

Американец раскритиковал Гарсию

Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»
Футбол | 27 мая 2026, 18:01 0
Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»
Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»

Президент Украинской ассоциации футбола прокомментировал отстранение футболиста «Челси»

9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футбол | 27.05.2026, 16:23
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27.05.2026, 10:17
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 23
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 8
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем