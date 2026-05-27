  4. Названы участники и место проведения Суперкубка Германии 2026
Германия
27 мая 2026, 13:48 | Обновлено 27 мая 2026, 13:54
«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд разыграют трофей

IMAGO. Суперкубок Германии

Накануне старта нового сезона «Бавария» и дортмундская «Боруссия» разыграют трофей Суперкубка Германии 2026.

Согласно решению Исполнительного комитета Немецкой футбольной лиги, матч за Суперкубок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Бавария» сыграет в финале в качестве победителя Бундеслиги и национального Кубка, а «Боруссия» поборется за трофей в статусе серебряного призёра чемпионата.

Матч за Суперкубок Германии состоится 22 августа, начало – в 21:30.

Сразу после финала стартует новый сезон Бундеслиги: первый тур пройдет с 28 по 30 августа.

Действующим обладателем Суперкубка Германии является «Бавария», которая в 2025 году обыграла «Штутгарт» в финале (2:1).

За всю историю турнира чаще всего победителем становилась именно «Бавария» – 11 титулов. За ней следует дортмундская «Боруссия» (6), третьим идет «Вердер» (3).

Андрей Витренко Источник: Официальный сайт Бундеслиги
