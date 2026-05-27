ОФИЦИАЛЬНО. Ротация тренеров в Италии. Клуб Серии A уволил наставника
Сарри покинул Лацио
Клуб чемпионата Италии Лацио объявил об уходе опытного наставника Маурицио Сарри, который был назначен летом прошлого года.
Римская команда завершила сезон на 9-й позиции Серии A, а также дошла до финала Кубка Италии, который проиграла Интеру.
Сарри уже работал с Орлами с 2021 по 2024 год.
Ожидается, что тренер возглавит Аталанту, а вместо Сарри назначат Дженнаро Гаттузо, который покинул сборную Италии.
Ранее Милан уволил Массимилиано Аллегри.
Grazie di tutto, Comandante 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/7Tc2jHQvFR— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 27, 2026
