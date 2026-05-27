ОФИЦИАЛЬНО. Ротация тренеров в Италии. Клуб Серии A уволил наставника

Клуб чемпионата Италии Лацио объявил об уходе опытного наставника Маурицио Сарри, который был назначен летом прошлого года.

Римская команда завершила сезон на 9-й позиции Серии A, а также дошла до финала Кубка Италии, который проиграла Интеру.

Сарри уже работал с Орлами с 2021 по 2024 год.

Ожидается, что тренер возглавит Аталанту, а вместо Сарри назначат Дженнаро Гаттузо, который покинул сборную Италии.

Ранее Милан уволил Массимилиано Аллегри.