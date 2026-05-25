ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров

Клуб Серии A Милан объявил об увольнении наставника Массмилиано Аллегри, который покидает команду после того, как в последнем туре упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.

Милан закончил чемпионат на пятой позиции.

Однако клуб уволил не только наставника.

Вместе с Аллегри после неудачного сезона уходят спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджио Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.

Интересно, что в последнем туре в Лигу чемпионов вместе с Интером и Наполи вышли Рома и Комо, оставив Милан и Ювентус без ЛЧ.