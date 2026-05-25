ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Аллегри покидает команду после невыхода в Лигу чемпионов
Клуб Серии A Милан объявил об увольнении наставника Массмилиано Аллегри, который покидает команду после того, как в последнем туре упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.
Милан закончил чемпионат на пятой позиции.
Однако клуб уволил не только наставника.
Вместе с Аллегри после неудачного сезона уходят спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджио Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.
Интересно, что в последнем туре в Лигу чемпионов вместе с Интером и Наполи вышли Рома и Комо, оставив Милан и Ювентус без ЛЧ.
