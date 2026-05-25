Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Италия
25 мая 2026, 20:01 | Обновлено 25 мая 2026, 20:16
2232
6

ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров

Аллегри покидает команду после невыхода в Лигу чемпионов

25 мая 2026, 20:01 | Обновлено 25 мая 2026, 20:16
2232
6 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Клуб Серии A Милан объявил об увольнении наставника Массмилиано Аллегри, который покидает команду после того, как в последнем туре упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.

Милан закончил чемпионат на пятой позиции.

Однако клуб уволил не только наставника.

Вместе с Аллегри после неудачного сезона уходят спортивный директор Игли Таре, генеральный директор Джорджио Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.

Интересно, что в последнем туре в Лигу чемпионов вместе с Интером и Наполи вышли Рома и Комо, оставив Милан и Ювентус без ЛЧ.

По теме:
Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов
Источник: Легенда Милана возглавит Лацио
Челси и другие команды с самыми дорогими составами, не попавшие в ЛЧ
Милан Массимилиано Аллегри чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25 мая 2026, 16:41 18
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя

Разбирались, что привело Александра к не лучшему выступлению

В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Футбол | 25.05.2026, 20:23
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
Шахтер и Полесье – в десятке лучших клубов Европы по прессингу
В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 25.05.2026, 09:15
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Может они Шевченко себе заберут на какую-то должность? По старой дружбе)
Ответить
+4
Ребров вільний призначайте
Ответить
0
Ібру звільняйте і буде менше токсичності і більше гри
Ответить
0
Зря Аллегри сняли, не найдут они сейчас топ тренера, который полезет в это болото под названием Милан. Комплектация ужасная, берут кого попало 
Ответить
0
Сезон провалено, тож все логічно. Але зміни треба проводити більш глибокі
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 50
Бокс
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
«Я очень счастлив». Трубин высказался о возможном уходе Моуриньо из Бенфики
23.05.2026, 23:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 40
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем