Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
27 мая 2026, 18:18 | Обновлено 27 мая 2026, 18:24
Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунде слэма

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах дожала Кэти Волынец (США, WTA 108) за 2 часа и 44 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Марта взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности на соревнованиях WTA 1000 в Пекине.

Далее Костюк поборется с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (WTA 82).

Статистика матча

Комментарии 21
Влаштувала Марта собі і нам американські гірки, нічого не скажеш. Ні, це не було дежа вю а-ля минулорічна Бейлек, бо там в Марти від початку все валилося з рук, а тут суперниця дійсно продемонструвала Спарту - але, але... Хоча, можливо, такі пригоди та добрячий струс на старті турніру підуть їй лише на користь. Принаймні нам лише залишається на це сподіватися)
Кеті теж молодець, билася проти явного фаворита що твоя левиця. Нашим би середнякам такий бойовий дух. Хоча й щастило їй просто неймовірно: м`яч, запущений нею в аут та завернутий сіткою в корт на другому сетболі Марти - це щось з розряду "очевидне-неймовірне". А очко було, між іншим, ціною в партію.
З перемогою, Мартуся!
Молодчинка!Дуже непростий матч!Але проявила силу волі й виграла!Так тримати й надалі!
Забагато сил витратила. Та ще й по такій спеці. Але, головне, що перемога є. А то б той трос на сет-болі б ще довго снився... 14-а поспіль звитяга на грунті. Чекаємо на продовження 
Змусила добряче понервувати. У Марти була добряча підтримка і вона у вирішальному сеті все-таки більш-менш впевнено виграла, принаймі я не сумнівався в успіх 
Хух, таки добила Волинець, а значить за результат ти молодець!
Молодець! З перемогою! 
Все таки важко Марті налаштовуватися на прохідних суперниць . Якщо щось йде не по її сценарію відразу вилазять нерви та психи . Психолог би Марті не завадив іноді . А можливо пересвяткувала після Мадриду. Далі будуть складніші завдання, треба зібратися - вона вже нас привчила до своїх перемог )
Да, еле, еле, но добила.
Молодець! Ну і матч видали! З перемогою!
Марту з перемогою. Я підозрював, що з цією Катею буде складно. І в Марти нажаль знову загострилася проблема реалізації вирішальних моментів, а Катя на таких м'ячах завжди дуже сильно грала. Головне, що вийшла на 14 перемогу, а там побачимо, хоча Голубіч щось дуже сильно йде, мабуть Марті буде не легше, але будемо надіятися, що Марта почистить невимушені.   
Кілька місяців тому, під час тривоги вранці підібрав пасажирів біля метро "Лісова" в центр Києва. Серед них виявився дядько, якому Волинець була внучатою племінницею і як раз в цей момент проводила матч проти тенісистки з рейтінгом в районі п'ятидесяти. Вболівали всю дорогу, Кеті виграла тоді. Дядько розповідав, що американські родичі дуже добре допомогають ЗСУ. Марта, звісно, ближче, але за Кеті теж трохи шкода. 
Прихильникам анкетного підходу і пану Агаркову особисто. Костюк дотиснула американку. Своє українське походження Волинець знецінила обіймами з Шнайдер. Вибачайте, але обійматися з свининою некошерно  .
Тепер по грі, точніше про психи. Причин може бути дві. Або реакція на недільний обстріл Києва (буває, що розумом збагнув одразу, але за кілька днів накриває), або неналежний настрій на гру. Кеті дівчина нестабільна, але впертися в одній грі може. А Марта виявилась неготовою до цього. Добре, що все добре закінчилося, є час відпочити. Причому на місці Сандри я б узяв Марту і вперед на паризький шопінг. Без жартів.
цікава гра була , гарно закінчилась, дивитися було приємно , але думаю на такій спеці сил забрала в Марти немало, аукнеться воно далі, можно ж було вийти з самого початку більш сконцентрованою , рішучою, не доводити гру до третього сету.
Неймовірний матч з 108 ракеткою. Ось так треба готуватися до турніру , а не так як Даяна .
 Радує ,що Марта в гарній формі і є надія на успішний виступ. Чудова перемога . Цей матч показав потенціал Марти.
Програти цій Волинець це була б взагалі ганьба. Це скоріше приколістка а не тенісистка. Дівчина не грає в теніс, а грається. Дурачиться, либиться, висовує язик. Розважається короче. Ніякого налаштування, ніякого характеру переможця, ніякого інстинкту кілера, ніяких амбіцій. Вона мабуть практично і не тренується. 
