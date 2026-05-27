Ролан Гаррос27 мая 2026, 18:18 | Обновлено 27 мая 2026, 18:24
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Марта в трех сетах вырвала победу у Кэти Волынец и вышла в третий раунде слэма
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде украинка в трех сетах дожала Кэти Волынец (США, WTA 108) за 2 часа и 44 минуты.
Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
Марта взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности на соревнованиях WTA 1000 в Пекине.
Далее Костюк поборется с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (WTA 82).
Статистика матча
Кеті теж молодець, билася проти явного фаворита що твоя левиця. Нашим би середнякам такий бойовий дух. Хоча й щастило їй просто неймовірно: м`яч, запущений нею в аут та завернутий сіткою в корт на другому сетболі Марти - це щось з розряду "очевидне-неймовірне". А очко було, між іншим, ціною в партію.
З перемогою, Мартуся!
Тепер по грі, точніше про психи. Причин може бути дві. Або реакція на недільний обстріл Києва (буває, що розумом збагнув одразу, але за кілька днів накриває), або неналежний настрій на гру. Кеті дівчина нестабільна, але впертися в одній грі може. А Марта виявилась неготовою до цього. Добре, що все добре закінчилося, є час відпочити. Причому на місці Сандри я б узяв Марту і вперед на паризький шопінг. Без жартів.
Радує ,що Марта в гарній формі і є надія на успішний виступ. Чудова перемога . Цей матч показав потенціал Марти.