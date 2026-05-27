Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах дожала Кэти Волынец (США, WTA 108) за 2 часа и 44 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Марта взяла реванш у Кэти за поражение двухлетней давности на соревнованиях WTA 1000 в Пекине.

Далее Костюк поборется с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (WTA 82).

