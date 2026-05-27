Голы, отставки, рекорды, дебюты и прощания: послесловие к сезону УПЛ

По доброй традиции Sport.ua после каждого тура чемпионата страны оперативно информировал об интересных и резонансных событиях, произошедших в каждом матче каждого игрового дня. Все наиболее запоминающееся из тура мы выносили в отдельный текст. Своего рода послесловие получалось. Ровно тридцать послесловий было. И вот теперь, по окончанию сезона 2025/2026, на основании предыдущих текстов, мы решили сделать глобальное послесловие ко всему сезону.

Самый молодой дебютант

На 88-й минуте матча второго тура «Рух» – «Динамо» произошло достаточно резонансное событие. В составе хозяев вместо Юрия Копины на поле вышел Олег Дзюринец. За несколько отведенных ему минут парень не смог себя чем-то проявить. Но событие резонансно тем, что 15-летний полузащитник «Руха» Дзюринец стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ. После матча новоявленный рекордсмен сфотографировался с Андреем Ярмоленко, самым старшим игроком матча, заявив, что Андрей Николаевич для него – пример для подражания.

Лучшие голы сезона

Красивых мячей было много, и мы выбрали лишь «самые-самые» на наш взгляд.

Красивейший мяч забил «Александрии» полузащитник «Оболони» Суханов в поединке второго тура. На первой минуте второго тайма Сергею удался точный удар с отскока метров с сорока: мяч пулей залетел под перекладину ворот.

Сумасшедший гол был забит в матче восьмого тура «Кривбасс» – «Кудровка». Футболисты «Кудровки разыгрывали мяч после того, как пропустили очередной (третий) гол от «Кривбасса». И Думанюк решился на удар с самого центра поля. Мяч угодил в перекладину, затем – в голову голкиперу хозяев Кемкину, и уже от него влетел в сетку ворот.

Шикарный гол в ворота «Динамо» в матче 11-го тура забил полузащитник «Шахтера» Невертон. В начале второго тайма бразильцу удался отличный дальний удар – прямо в девятку ворот. Без шансов для голкипера.

Очень красивый мяч в ворота «Вереса» в игре 25-го тура забил полузащитник «Зари» Артем Слесар. На 19-й минуте матча 21-летний вингер луганчан отличился точным ударом ножницами.

В матче 26-го тура «Динамо» – «Шахтер» форвард киевлян Матвей Пономаренко выиграл борьбу в центре поля у Назарины, и немедля пробил с того самого центра поля. Для голкипера «Шахтера» Дмитрия Ризныка такой поворот событий стал полной неожиданностью: вратарь вышел за пределы штрафной площади, поэтому мяч преспокойно залетел ему «за шиворот», а затем и в сетку ворот.

Настоящий шедевр «нарисовал» в игре 28-го тура против «Полесья» полузащитник «Эпицентра» Сифуэнтес. В начале второй половины встречи испанец, обыграв оппонента на левом крыле атаки, сместился ближе к центру, и нанес неотразимый удар метров с тридцати в дальний верхний угол ворот. Бущан оказался бессилен в том эпизоде.

Красивейший мяч в ворота «Руха» в матче 29-го тура забил полузащитник «Александрии» Цара. На седьмой минуте встречи Теди поймал мяч, пущенный с левого фланга, и ударом слета, с острого угла, запустил футбольный снаряд в ворота, прошив голкипера. Чем-то этот гол напомнил легендарный удар ван Бастена в 1988 году.

Джокер-рекордсмен

Полузащитник «Металлиста 1925» Гаджиев в игре третьего тура против «Александрии» появился на поле лишь на 88-й минуте. Но за отведенное ему время сумел стать не только героем поединка, но и рекордсменом УПЛ. Рамик отличился на 90-й и 90+3 минутах матча. То есть, за пять минут после выхода на замену Гаджиев оформил дубль. Это самый быстрый дубль после выхода на замену в истории УПЛ.

Прощание Судакова с Шахтером

Перед поединком четвертого тура – против «Александрии» – полузащитник «Шахтера» Судаков перебрался в «Бенфику». Георгий трогательно попрощался с донецкой командой и болельщиками. По его словам, всего, чего он добился в жизни – это благодаря «Шахтеру». Судаков поблагодарил уже бывших коллег за поддержку. И пообещал вернуться в «Шахтер».

Дебют скандального Бленуцэ за Динамо

На 78-й минуте матча «Оболонь» – «Динамо» (пятый тур) в составе чемпионов страны дебютировал скандальный румынский форвард Владислав Бленуцэ, который в своих соцсетях симпатизировал русскому миру. И хотя и сам Бленуцэ, и киевский клуб выступили с официальным опровержением такого подозрения, дескать, Влад не ведал, что творил, а теперь все осознал и верит в Украину, болельщики «бело-синих» в такие отмазки не поверили. Во время выхода румына на поле (он поменял Ярмоленко) его освистали.

Супряга наконец-то забил

Наконец-то это произошло. Принадлежащий «Динамо» форвард Владислав Супряга, защищающий ныне цвета «Эпицентра», сумел отличиться забитым мячом: в игре шестого тура против «Кривбасса». Чтобы понять всю красоту момента, нужно вспомнить, что последний раз в УПЛ Супряга отличался аж пять лет назад – в сентябре 2020-го. Увы, радость от забитого мяча Владислава Супряги для него лично оказалась горьковатой. Во время взятия ворот «Кривбасса» нападающий неудачно приземлился и сломал руку. Поле он покидал на носилках.

Урок от ЛНЗ для будущего чемпиона

«Шахтер» своим матчем против ЛНЗ завершал программу восьмого тура, прекрасно зная об осечке «Динамо». У «горняков» был отличный шанс в случае победы увеличить отрыв от «бело-синих» до четырех очков. Да и соперник был вроде вполне удобоваримый – ЛНЗ. Однако подопечные Арды Турана не просто не выиграли, они проиграли. Они разгромно проиграли – 1:4! Причем черкасская команда до середины второго тайма вела 3:0. Затем дончане один мяч отквитали, но последнее слово все равно было за командой Виталия Пономарева – 4:1. Это первая в истории победа ЛНЗ над «Шахтером». На тот момент – это главная сенсация стартовых туров чемпионата. И, в то же время, это худшая игра дончан под руководством Турана. Последний раз «оранжево-черные» были биты с разницей в три мяча аж в 2016 году. Тогда «Шахтер» получил те же 4:1 от «Днепра».

Дымовые завесы от болельщиков

Как в старые, добрые времена: фаеры, пиротехника. Все это было в игре десятого тура «Александрии» и «Эпицентра». Болельщики разбушевались к концу второго тайма. Настолько, что и поле, и трибуны оказались в дыму, и арбитр матча Артем Михайлюк был вынужден приостановить поединок. Пауза, к счастью, не затянулась.

Из-за дымовой завесы был прерван и поединок 22-го тура в Житомире, где встретились «Полесье» и «Верес». На 73-й минуте главный арбитр Блавацкий остановил игру, так как болельщики использовали пиротехнику, и стадион заволокло дымом. Вынужденная остановка продолжалась шесть минут: пока дым не рассеялся.

В конце второго тайма матча 12-го тура «Александрия» – «Полесье» на авансцену вышли фаны александрийской команды. Сначала они устроили огненное файер-шоу. Но этого болельщикам, облаченным в балаклавы, показалось мало, и они начали ломать пластиковые сиденья и бросать на поле. В такой вот способ фаны «Александрии» пытались протестовать против своего клуба, который в своем заявлении просил болельщиков не использовать пиротехнику.

Галстук в подарок президенту на день рождения

Накануне поединка 13-го тура против «Колоса» президент «Динамо» Игорь Суркис отпраздновал свой день рождения. «Это один из факторов мотивации. Мы понимаем, что хотим сделать очень приятно нашему президенту. Сделаем все возможное», – сказал перед игрой защитник «бело-синих» Александр Караваев. Сделать «приятное» Суркису не получилось: «Динамо» проиграло. Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после того поражения на предусмотренное регламентом флеш-интервью не явился.

Неудачный дебют нового наставника Динамо

Все еще действующий чемпион продолжал разочаровывать. В этот раз, в матче 14 тура, «Динамо» проиграло худшей команде УПЛ – «Полтаве». Динамовцам не помогла и смена тренера: игра против полтавчан стала для Игоря Костюка дебютной во главе первой команды «бело-синих». Специалист заменил на этом посту Александра Шовковского, который был отправлен в отставку после поражения от «Омонии» в Лиге конференций. Дебют для Костюка получился провальным: его подопечные смогли забить гостям лишь гол престижа, пропустив до этого дважды. А вот «Полтава» таким образом одержала первую в истории УПЛ выездную победу. «Динамо» после матча против «Полтавы» обновило свой антирекорд по числу проигранных подряд поединков. Теперь в пассиве «бело-синих» - четыре подряд неудачи. Никогда ранее такой черной полосы в динамовской истории времен УПЛ не случалось.

Дебют будущего лучшего бомбардира сезона

В матче 15-го тура против «Кудровки» в основе «Динамо» дебютировал молодой форвард Матвей Пономаренко. Дебют для 19-летнего нападающего получился удачным: на 38-й минуте поединка он забил мяч после передачи Назара Волошина. Это дебютный гол Пономаренко в нынешнем сезоне.

Прерванный матч из-за отсутствия электричества

Матч 15-го тура между «Металлистом 1925» и «Вересом» вместил в себя всего двадцать минут игрового времени, после чего был прерван главным арбитром встречи Виталием Романовым. И проблема в данном случае не в воздушной тревоге, а в электроснабжении Центрального городского стадиона Житомира. Из-за проблем с освещением арены игра началась позже, затем несколько раз прерывалась из-за того, что тухли прожекторы – якобы по причине скачка напряжения. Матч был доигран лишь в середине апреля. Харьковчане разгромно победили 4:0.

Прощание Оба с ЛНЗ

После матча 16-го тура ЛНЗ – «Заря» официально оформились слухи о переходе атакующего полузащитника «фиолетовых» Проспера Оба в «Шахтер». О трансфере нигерийского вингера сообщила клубная пресс-служба «горняков». Контракт с Проспером рассчитан до конца 2030 года. По неофициальной информации, Оба обошелся донецкому клубу в 4,4 млн евро.

Самая легкая победа сезона

Игровую программу 17-го тура должна была закрыть встреча между «Александрией» и «Оболонью». Но не закрыла. Матч был отменен. Отменил его арбитр Владимир Новохатний. Он посчитал, что газон «Ники» не готов к проведению поединка: поле промерзло, и таит опасность для футболистов. Судьбу этого поединка решили на заседании КДК УАФ: хозяева получили техническое поражение (0:3), а гости – техническую победу (3:0).

Дебют за Динамо сына брата президента

В поединке 18 тура «Динамо» – «Эпицентр» за девять минут до конца основного времени произошло знаменательное событие. Вместо Руслана Нещерета на поле появился Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, одного из двух собственников «Динамо». После матча главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк признался, что выпустил Вячеслава Григорьевича на поле в связи с тем, что ему в день игры исполнилось 20 лет. Дескать, решил поддержать молодого парня и сделать ему подарок. Сам виновник торжества заявил после игры, что не ожидал на такой вот широкий жест тренера. А еще сказал, что считает себя самым счастливым человеком.

Ноу-хау сезона

На 26-й минуте матча 18 тура «Металлист 1925» – «Александрия» главный арбитр Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота александрийцев. Однако после пересмотра эпизода по «телевизору» судья изменил свое решение и отменил одиннадцатиметровый. О причине отмены пенальти Коваленко объявил на весь стадион, чем вызвал аплодисменты зрителей. Это впервые в истории УПЛ арбитр во время поединка прокомментировал свое решение.

Дебют Степаненко за Колос

В матче 20-го тура против «Зари» за «Колос» дебютировал многоопытный полузащитник Тарас Степаненко, в недавнем прошлом – капитан «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний опорник появился на поле на 82-й минуте, вместо Александра Демченко.

Запоздалое прозрение Александрии

Разгромное домашнее поражение от «Динамо» в матче 21-го тура стало для «Александрии» последней каплей. «Горожане» наконец-то уволили Кирилла Нестеренко с поста главного тренера. Уже бывший наставник «Александрии» никак не прокомментировал свою отставку, заявив лишь, что ему очень стыдно перед фанатами. Вместо Нестеренко «Александрией» в оставшихся матчах чемпионата рулил бывший наставник команды Владимир Шаран.

Запоминающийся камбек аутсайдера

На 37-й минуте матча 22-го тура «Полтава» – «Александрия» счет был 3:0 в пользу номинальных гостей. Казалось, что команда Шарана полностью контролировала ход игры. Забив трижды, действующие вице-чемпионы могли забить еще столько же. Хотя и полтавчане не отсиживались в обороне. Хозяевам удалось забить гол в раздевалку. А после перерыва подопечные Матвийченко забили еще дважды, и к середине второй половины матча 0:3 для них превратился в 3:3. В дальнейшем обе команды могли не раз и не два забить, но в итоге этот яркий и безумный матч завершился вничью.

Первое удаление Матвея Пономаренко

Горячо было на поле в последние минуты матча 22 тура «Динамо» – «Карпаты». После столкновения защитника гостей Бабогло и нападающего хозяев Пономаренко произошла стычка, в которой участвовали не только те игроки, которые были на поле, но и запасные. Следствием потасовки стали две желтые карточки зачинщикам дебоша. Для динамовца этот «горчичник» стал вторым, и он покинул поле, едва не разнеся дверь в подтрибунное помещение. Это удаление – первое для Пономаренко в его «взрослой» карьере. И это первый матч для Матвея после семи подряд, когда он не отличился забитым мячом.

Самый знатный автогол сезона

В матче 24-го тура «Кривбасс» – «Рух» отличился центрбек львовской команды Товарницкий, но повели в счете футболисты криворожской команды. А все потому, что Товарницкий отправил мяч в собственные ворота. Товарницкий отдал передачу назад на своего голкипера – Егора Клименко, и 18-летний вратарь «Руха», проводящий первый поединок в нынешнем сезоне, не смог совладать с мячом и запустил его в свои ворота. Интересно, что и второй забитый мяч в этой игре тоже оказался «самострелом». И тоже оказался в сетке ворот «Руха». Правда, в этот раз это был «всего лишь» рикошет от Ясинского.

Самый безумный матч

В Кривом Рогу в поединке 25-го тура встретились «Кривбасс» и «Динамо». Гости начали заметно активнее, и не единожды могли открыть счет. Но первыми открыли счет хозяева. Гости ответили через две минуты. И понеслось. Команды играли фактически без центра поля. А порой и без защиты. Атака на одни ворота сменялась атакой на ворота другие. Ни логики, ни тактики, ни пауз. Футбол в исконном его понимании. Первый тайм выиграли подопечные ван Леувена – 4:1, и все четыре гола – авторства Мендозы. Но во втором тайме динамовцы перевернули все из ног на голову. А потом еще раз. В итоге 6:5 в пользу киевлян. Этот матч – самый результативный в истории чемпионатов Украины.

Почти рекорд Ярмоленко

Точный и хладнокровный удар с одиннадцатиметровой отметки в матче 29 тура против «Полтавы» – и на счету динамовца Ярмоленко очередной забитый мяч. Уже 123-й в чемпионатах страны. По числу точных ударов Андрей Николаевич сравнялся с еще одним знаковым для «Динамо» футболистом – Сергеем Ребровым. А для того, чтобы Ярмоленко сравняться с лучшим бомбардиром в истории отечественных первенств – Максимом Шацких, динамовскому ветерану осталось забить один мяч. Но это уже в следующем сезоне.

Проводы Степаненко

Главным событием матча 30 тура «Шахтер» – «Колос» стали проводы на «заслуженный отдых» полузащитника «колосков» и бывшего капитана «Шахтера» и сборной Украины Тараса Степаненко. Заслуженный ветеран отечественного футбола отыграл стартовые 60 минут встречи, и под аплодисменты и «коридор почета», выстроенный футболистами обеих команд, покинул поле. Тарас не смог сдержать слез. Этот матч стал для него последним в карьере. Всего Степаненко провел 614 матчей (во всех турнирах).

Прощание Мендосы с Кривбассом

Самый результативный игрок нынешнего сезона «Кривбасса» Глейкер Мендоса в последнем матче сезона – против «Александрии» – не сыграл. Не оказалось его и на скамье для запасных. Дело в том, что венесуэльский вингер подписал соглашение с «Шахтером». Контракт подписан на пять лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила три миллиона евро.