Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026

Укрианская теннисистка Дарья Снигур (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде укрианка в двух сетах уступила Пейтон Стернс (США, WTA 78) за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Дарья Снигур (Украина) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6