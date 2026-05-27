Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
Лига конференций
Кристал Пэлас
27.05.2026 22:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 мая 2026, 23:58 | Обновлено 28 мая 2026, 00:20
1107
43

Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций

В финале лондонская команда обыграла «Райо Вальекано»

27 мая 2026, 23:58 | Обновлено 28 мая 2026, 00:20
1107
43 Comments
Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лейпциге состоялся финальный поединок Лиги конференций, в котором встретились «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Обе команды впервые добрались до решающего противостояния еврокубкового турнира. Правда, и «орлы», и «Райо» всего во второй раз выступают на евроарене. При этом «Кристал Пэлас» ранее играл только в Кубке Интертото.

В первом тайме соперники действовали осторожно и остроты у ворот было крайне мало. За этот отрезок игры команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Довольно перспективно выглядели стандарты, но и они не привели к результативным ударам.

Наиболее опасный момент состоялся перед перерывом, когда Митчелл с линии вратарской головой пробил рядом со штангой.

«Орлы» агрессивно начали вторую половину встречи и сразу добились успеха. После удара Уортона Баталья отбил мяч на ногу Матета, который спокойно переправил футбольный снаряд в ворота.

Вдохновленные таким развитием событий номинальные хозяева поля едва не увеличили свое преимущество. Пино со штрафного пробил без шансов для голкипера, но мяч попал в штангу, отскочил в противоположную стойку и вылетел в поле. Следующую атаку «Пэлас» из центра штрафной завершал Матета, который не сумел переиграть Баталью.

С течением времени футболисты «Райо Вальекано» завладели преимуществом, пытаясь оказывать давление на штрафную соперников. Но «орлы» грамотно оборонялись, организовывая острые контрвыпады.

«Кристал Пэлас» сумел довести встречу до победного окончания, выиграв свой первый евротрофей в истории.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лига конференций. Финал.

«Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Матета (51)

Предупреждения: Уортон (42) – Сисс (20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсия (62), Менди (85), Эспино (90+2)

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Риад, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино (Гессен, 80), Матета (Странн-Ларсен, 76), Сарр.

«Райо Вальекано»: Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю, Лопес (Диас, 62), Валентин (Мэнди, 62), Гарсия (Эспино, 70), Паласон (Акомач, 77), де Фрутос (Камельо, 70), Алемао.

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг, Германия)

КРИСТАЛ ПЭЛАС – РАЙО ВАЛЬЕКАНО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
В 6-й раз в одном сезоне два английских клуба выиграли европейские турниры
Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок
Кристал Пэлас Райо Вальекано Лига конференций Кристал Пэлас - Райо Вальекано отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27 мая 2026, 04:32 0
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»

Американец раскритиковал Гарсию

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 27 мая 2026, 08:21 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
Футбол | 27.05.2026, 23:19
ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Комментарии 43
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Команда, уболівальники якої завжди підтримували Україну, виграла Кубок! 
Слава Україні! Браво Крістал!
Ответить
+4
Фанаты Райо неоднократно булили Зозулю нацистом, и со слов последнего некоторые из них воевали против Украины на донбассе. Кто за этих пи.. может болеть я не знаю.. жаль не влетели больше
Ответить
+3
Кристал Пэлас выбил право играть в Лиге Европы, второй сезон подряд. Прикол в том, что они в прошлом сезоне из-за Лиона не смогли там играть, но теперь владелец у них разный.
У Райо ни одного трофея за 101 год, не судьба видимо.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Арсенал намёк понял)
Ответить
+3
Суперники гідні фіналу. Райо дуже міцний, не вистачало завершального удару. Нажаль у Шахтаря не було б шансів навіть якби попали на іспанців. Вітаю Крістал Пелес, клас команди рівня АПЛ дуже помітний на цьому турнірі.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Все передбачувано. Другий і третій єврокубки тепер якби для АПЛ функціонують, але не обовзяково лідерів чи середняків. Хоча помилка воротаря можливо і вирішила результат матчу.
Ответить
0
Ну хоть програли ми чемпіонам
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Іспанцям пощастило з рахунком 1:0, а кротам у їхньму останньому матчі пощастило що 3:1, якби не Різник, то було як з Борусією М 10:0
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Зустріч двох автобусів , переміг менш автобусний по турніру 
Ответить
-2
Офигеть, у англов в этом сезоне могут быть все еврокубковые турниры выиграны.
Ответить
-2
Спасибо что у меня в Крамоторске на 48ой минуте свет выключили, хоть нудятину не смотрел эту Жду нормальный матч ЛЧ. Уровень всё-таки ЛК отсталый как не как.
Ответить
-2
27 место в ЛК дожно быть рада, что играла пафосно с победителем финала
Ответить
-4
як би не померти від скуки до 9 липня.
ай ні, в товарах ще раніше побачимо, як відгрибають совкові ;)
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
КП пафосно победил в финале. Шахтёр проиграл победителю в полуфинале☝️27 место шубкисово в ЛК тоже должно быть рада, что с победителем ЛК пафосно играли
Ответить
-5
Показать Скрыть 12 ответов
Вболівав за Райо ,але Крістал свого добився.Ну що робити?.Шахтар програв майбутньому володарю Ліги Конференцій.Це ж футбол.
Ответить
-5
Неймовірний Шахтар зміг зупинити лише сам володар Ліги Конференцій. Ну це й не дивно, більше нікому це було не під силу. Адже тільки неймовірні команди можуть перемогти неймовірний Шахтар. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
хтось дивився? комусь цікаво?
ніякі конхверенції не зрівняються з можливістю повболівати проти динамо
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 28
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 8
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем