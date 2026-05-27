Полет орлов к трофею. Кристал Пэлас выиграл Лигу конференций

В Лейпциге состоялся финальный поединок Лиги конференций, в котором встретились «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Обе команды впервые добрались до решающего противостояния еврокубкового турнира. Правда, и «орлы», и «Райо» всего во второй раз выступают на евроарене. При этом «Кристал Пэлас» ранее играл только в Кубке Интертото.

В первом тайме соперники действовали осторожно и остроты у ворот было крайне мало. За этот отрезок игры команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Довольно перспективно выглядели стандарты, но и они не привели к результативным ударам.

Наиболее опасный момент состоялся перед перерывом, когда Митчелл с линии вратарской головой пробил рядом со штангой.

«Орлы» агрессивно начали вторую половину встречи и сразу добились успеха. После удара Уортона Баталья отбил мяч на ногу Матета, который спокойно переправил футбольный снаряд в ворота.

Вдохновленные таким развитием событий номинальные хозяева поля едва не увеличили свое преимущество. Пино со штрафного пробил без шансов для голкипера, но мяч попал в штангу, отскочил в противоположную стойку и вылетел в поле. Следующую атаку «Пэлас» из центра штрафной завершал Матета, который не сумел переиграть Баталью.

С течением времени футболисты «Райо Вальекано» завладели преимуществом, пытаясь оказывать давление на штрафную соперников. Но «орлы» грамотно оборонялись, организовывая острые контрвыпады.

«Кристал Пэлас» сумел довести встречу до победного окончания, выиграв свой первый евротрофей в истории.

Лига конференций. Финал.

«Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Матета (51)

Предупреждения: Уортон (42) – Сисс (20), Паласон (23), Лопес (48), Гарсия (62), Менди (85), Эспино (90+2)

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Риад, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино (Гессен, 80), Матета (Странн-Ларсен, 76), Сарр.

«Райо Вальекано»: Баталья, Чаваррия, Сисс, Лежен, Рацю, Лопес (Диас, 62), Валентин (Мэнди, 62), Гарсия (Эспино, 70), Паласон (Акомач, 77), де Фрутос (Камельо, 70), Алемао.

Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Стадион «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг, Германия)

