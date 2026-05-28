27 мая прошел финальный матч Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге, Германия. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

Это третий трофей Кристал Пэлас в истории клуба после Кубка Англии 2024/25 и Суперкубка Англии 2025.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0

Гол: Матета, 51

