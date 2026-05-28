Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Райо Вальекано – 1:0. Финал Лиги конференций. Видео гола
Лига конференций
Кристал Пэлас
27.05.2026 22:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 мая 2026, 00:35 | Обновлено 28 мая 2026, 07:06
1715
0

Кристал Пэлас – Райо Вальекано – 1:0. Финал Лиги конференций. Видео гола

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2025/26

28 мая 2026, 00:35 | Обновлено 28 мая 2026, 07:06
1715
0
Кристал Пэлас – Райо Вальекано – 1:0. Финал Лиги конференций. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

27 мая прошел финальный матч Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Коллективы сыграли на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге, Германия. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

Это третий трофей Кристал Пэлас в истории клуба после Кубка Англии 2024/25 и Суперкубка Англии 2025.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0

Гол: Матета, 51

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Матета, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), асcист Адам Уортон.
По теме:
Коуч Кристал Пэлас сделал заявление после триумфа в Лиге конференций
Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
В 6-й раз в одном сезоне два английских клуба выиграли европейские турниры
Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Райо Вальекано Райо Вальекано смотреть онлайн Лига конференций Жан-Филипп Матета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь «Шахтера» получил выгодный вариант о трансфере
Футбол | 28 мая 2026, 03:32 0
Вратарь «Шахтера» получил выгодный вариант о трансфере
Вратарь «Шахтера» получил выгодный вариант о трансфере

Денис Твардовский может перейти в «Карпаты»

Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27 мая 2026, 16:27 10
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде мейджора

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 27.05.2026, 22:22
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28.05.2026, 08:08
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Бокс | 28.05.2026, 06:02
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжей в истории Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
26.05.2026, 14:08 5
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
26.05.2026, 09:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем