27 мая на Ред Булл Арена пройдет финальный матч Лиги конференций, в котором Кристал Пэлас встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Команда как была, так и остается середняком английского футбола. Это в разрезе АПЛ не изменил и Оливер Гласнер, который проводит последний свой поединок в роли наставника англичан. Неплохо начав этот сезон, в итоге его заканчивают в Премьер-Лиге на пятнадцатом месте. Зато австриец принес лондонцам первые трофеи: сначала Кубок, а потом и Суперкубок Англии.

Как обладатель кубка, клуб должен был играть в Лиге Европы. Но туда квалифицировался Лион с тем же владельцем. Так что пришлось опускаться в менее рейтинговый еврокубок. Зато там без особенных проблем прошли в финал. В том числе дважды в 1/2 обыгрывали спокойно донецкий Шахтер, несмотря на сэйвы Ризныка: 3:1 в номинально выездном поединке, и 2:1 на своем поле.

Райо Вальекано

Клуб в последнее время, несмотря на очень скромные ресурсы (из-за проблем с инфраструктурой в этом сезоне даже тур в Примере переносили!), ухитряется показывать хорошие результаты. Так, выскочив, по дополнительным показателям, на восьмое место год назад, сейчас повторили ту же позицию. Теперь и вовсе хватило 50 очков, и это еще минимально уступили Хетафе!

Результат предыдущей темпорады отправил испанцев в Лигу конференций. Там они прошли тот же путь, что и соперник по финалу: начинали еще в летней квалификации, неплохо проявили себя в групповом раунде, хотя отнюдь не были лучшими там. А потом выбили трех соперников в плей-офф. В том числе оба полуфинальных поединка со Страсбуром свели к 1:0 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Эти команды фактически дебютируют в еврокубках именно в 2025/2026. Так что не удивительно, что это будет их первый очный поединок.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.90 для Кристал Пэлас и 4.10 для Райо Вальекано.

Букмекерские конторы считают фаворитом пары, причем довольно явным, номинальных хозяев из Лондона. Но обе стороны прагматичны, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).