Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Лига конференций
27 мая 2026, 10:40 | Обновлено 27 мая 2026, 10:48
902
0

Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Решающий поединок третьего по силе еврокубка начнется 27 мая в 22:00 по Киеву

27 мая 2026, 10:40 | Обновлено 27 мая 2026, 10:48
902
0
Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

27 мая на Ред Булл Арена пройдет финальный матч Лиги конференций, в котором Кристал Пэлас встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Команда как была, так и остается середняком английского футбола. Это в разрезе АПЛ не изменил и Оливер Гласнер, который проводит последний свой поединок в роли наставника англичан. Неплохо начав этот сезон, в итоге его заканчивают в Премьер-Лиге на пятнадцатом месте. Зато австриец принес лондонцам первые трофеи: сначала Кубок, а потом и Суперкубок Англии.

Как обладатель кубка, клуб должен был играть в Лиге Европы. Но туда квалифицировался Лион с тем же владельцем. Так что пришлось опускаться в менее рейтинговый еврокубок. Зато там без особенных проблем прошли в финал. В том числе дважды в 1/2 обыгрывали спокойно донецкий Шахтер, несмотря на сэйвы Ризныка: 3:1 в номинально выездном поединке, и 2:1 на своем поле.

Райо Вальекано

Клуб в последнее время, несмотря на очень скромные ресурсы (из-за проблем с инфраструктурой в этом сезоне даже тур в Примере переносили!), ухитряется показывать хорошие результаты. Так, выскочив, по дополнительным показателям, на восьмое место год назад, сейчас повторили ту же позицию. Теперь и вовсе хватило 50 очков, и это еще минимально уступили Хетафе!

Результат предыдущей темпорады отправил испанцев в Лигу конференций. Там они прошли тот же путь, что и соперник по финалу: начинали еще в летней квалификации, неплохо проявили себя в групповом раунде, хотя отнюдь не были лучшими там. А потом выбили трех соперников в плей-офф. В том числе оба полуфинальных поединка со Страсбуром свели к 1:0 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Эти команды фактически дебютируют в еврокубках именно в 2025/2026. Так что не удивительно, что это будет их первый очный поединок.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.90 для Кристал Пэлас и 4.10 для Райо Вальекано. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают фаворитом пары, причем довольно явным, номинальных хозяев из Лондона. Но обе стороны прагматичны, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
27 мая 2026 -
22:00
Райо Вальекано
Тотал менше 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Опрос

Проголосовало 23
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ финального матча 🏆 Лиги конференций между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано, который пройдет 27 мая в 22:00 в Лейпциге
Результаты
По теме:
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги конференций
Дарья Снигур – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2026
Иньиго ПЕРЕС: «Надеемся, что наша история закончится счастливым финалом»
Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Райо Вальекано Райо Вальекано Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 26 мая 2026, 10:54 2
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Футбол | 26 мая 2026, 10:02 3
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны

«Аякс» интересуется Виктором

Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 26.05.2026, 09:45
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Футбол | 27.05.2026, 09:13
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27.05.2026, 08:54
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 3
Бокс
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 19
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 7
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем