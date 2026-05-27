В среду, 27 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Матч пройдет в Лейпциге (Германия) на стадионе «Лейпциг Штадиум», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лондонская команда в плей-офф Лиги конференций прошла боснийский «Зрински» (1:1 в гостях и 2:0 дома), кипрский АЕК (0:0 дома и 2:1 в гостях), итальянскую «Фиорентину» (3:0 дома и 1:2 в гостях) и донецкий «Шахтер» (3:1 в гостевом поединке и 2:1 на своем поле). В Английской Премьер-лиге «орлы» финишировали на 15-м месте.

Команда Оскара Валентина на пути к финалу одолела турецкий «Самсунспор» (3:1 в гостях и 0:1 дома), греческий АЕК (3:0 дома и 1:3 в гостях) и французский «Страсбург» (1:0 дома и 1:0 в гостях). В Ла Лиге «Райо Вальекано» завершило сезон на 8-й позиции.

Обе команды вышли в свой первый финал клубного турнира УЕФА.

