27 мая 2026, 17:53 | Обновлено 27 мая 2026, 17:55
Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26

Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки

УАФ

27 мая в 16:00 состоялся финал Кубка Украины 2025/26 среди женских команд.

В решающем матче за трофей харьковский Металлист 1925 переиграл Колос Ковалевка (1:0)

Финальный поединок состоялся в Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова.

Единственный в матче гол забила Лидия Заборовец на 25-й минуте матча.

В полуфиналах 3–4 апреля Колос разгромил житомирское Полесье (4:0), а Металлист 1925 не оставил шансов полтавской Ворскле (5:0).

Харьковский клуб оформил золотой дубль и в статусе чемпиона Украины и будет выступать в женской Лиге чемпионов.

Кубок Украины 2025/26 среди женщин

27 мая 2026. Киев, УТК им. Виктора Банникова

16:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 0:1

Гол: Лидия Заборовец, 25

Видеозапись матча

Николай Степанов
Поздравляем харьковчанок 
Они реально лучшие в женском футболе
Оп-ля!
