Золотой дубль. Определен победитель женского Кубка Украины 2025/26
Харьковский Металлист 1925 в финале минимально переиграл Колос из Ковалевки
27 мая в 16:00 состоялся финал Кубка Украины 2025/26 среди женских команд.
В решающем матче за трофей харьковский Металлист 1925 переиграл Колос Ковалевка (1:0)
Финальный поединок состоялся в Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова.
Единственный в матче гол забила Лидия Заборовец на 25-й минуте матча.
В полуфиналах 3–4 апреля Колос разгромил житомирское Полесье (4:0), а Металлист 1925 не оставил шансов полтавской Ворскле (5:0).
Харьковский клуб оформил золотой дубль и в статусе чемпиона Украины и будет выступать в женской Лиге чемпионов.
Кубок Украины 2025/26 среди женщин
27 мая 2026. Киев, УТК им. Виктора Банникова
16:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 0:1
Гол: Лидия Заборовец, 25
