Колос – Металлист 1925 – 0:1. Финал женского Кубка Украины. Видео гола
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины среди женщин
27 мая в 16:00 прошел финал Кубка Украины 2025/26 среди женских команд.
В битве за трофей харьковский Металлист 1925 переиграл Колос Ковалевка (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграли финал в Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова.
Единственный в матче гол забила Лидия Заборовец на 25-й минуте матча.
Ранее в полуфиналах Колос разгромил житомирское Полесье (4:0), а Металлист 1925 не оставил шансов полтавской Ворскле (5:0).
Харьковский клуб оформил золотой дубль, положив в Кубок золотые медали чемпионов Украины.
Кубок Украины 2025/26 среди женщин
27 мая 2026. Киев, УТК им. Виктора Банникова
16:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 0:1
Гол: Лидия Заборовец, 25
