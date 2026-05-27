  Колос – Металлист 1925 – 0:1. Финал женского Кубка Украины. Видео гола
27 мая 2026, 22:09 | Обновлено 27 мая 2026, 22:59
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины среди женщин

27 мая в 16:00 прошел финал Кубка Украины 2025/26 среди женских команд.

В битве за трофей харьковский Металлист 1925 переиграл Колос Ковалевка (1:0).

Команды сыграли финал в Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова.

Единственный в матче гол забила Лидия Заборовец на 25-й минуте матча.

Ранее в полуфиналах Колос разгромил житомирское Полесье (4:0), а Металлист 1925 не оставил шансов полтавской Ворскле (5:0).

Харьковский клуб оформил золотой дубль, положив в Кубок золотые медали чемпионов Украины.

Кубок Украины 2025/26 среди женщин

27 мая 2026. Киев, УТК им. Виктора Банникова

16:00. Колос Ковалевка – Металлист 1925 Харьков – 0:1

Гол: Лидия Заборовец, 25

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

