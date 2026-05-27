Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026!
Во втором круге украинка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, сотворив громкую сенсацию.
Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)
В третьей партии Юлия начала с двух брейков и повела 3:0, затем лидировала 4:2, упустила преимущество и дважды подавала, чтобы остаться в поединке (в 10-м и 12-м геймах). Встреча дошла до супертай-брейка, где Стародубцева все-таки вырвала победу!
Юлия одержала самую высокорейтинговую победу в карьре, впервые переиграв теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.
Далее Стародубцева поборется либо против Хейли Баптист (США, WTA 26), либо против Ван Сию (Китай, WTA 148).
Після перемог Еліни, Марти, тепер Юля. То хто там ще не виносив рибу?
Вибити таку незручну для усіх наших дівчат рибу, яка, на секундочку, друга(!) ракетка світу - це дорогого вартує!
І вдвічі приємніше, що ця друга ракетка - кацапка, замаскована під казашку, вибита нашою неймовірною україночкою!
А тепер після вильоту незручних риби і Пегули відкриваються непогані перспективи на успішне завершення турніру для наших лідерок - Марти та Еліни.
Ще б бульбозавра хтось би прибрав, був би взагалі кайф!