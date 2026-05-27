  Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27 мая 2026, 19:00 | Обновлено 27 мая 2026, 19:35
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026!

Во втором круге украинка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, сотворив громкую сенсацию.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)

В третьей партии Юлия начала с двух брейков и повела 3:0, затем лидировала 4:2, упустила преимущество и дважды подавала, чтобы остаться в поединке (в 10-м и 12-м геймах). Встреча дошла до супертай-брейка, где Стародубцева все-таки вырвала победу!

Юлия одержала самую высокорейтинговую победу в карьре, впервые переиграв теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.

Далее Стародубцева поборется либо против Хейли Баптист (США, WTA 26), либо против Ван Сию (Китай, WTA 148).

Видеообзор матча

Розбудіть мене,я напевно сплю.Юля вибила Рибакіну!!!!!!!!!!!!Це бомба.
Сенсаційна Юлія! Інакше її виступ сьогодні і не назвеш.
Вот это Юля сходила на рыбалку! Боролась - боролась с этой рыбой... Вытащила таки!!! Браво!
дівчата молодці! що Марта, що Юля. обом респектіще! Юля то взагалі мега-сенсацію створила!
Зійшлися дві флегматичкі- дівчата без емоцій.Рибакіна,то зрозуміло,але Юля! Отримала саму значиму свою перемогу і тільки легка посмішка. Оце так витиримка,стальна жінка, справжній боець.Є на кого рівнятись молоді.
Хто хто а Юля сьогодні заслужила найбільшої поваги!  З перемогою!
Левиця дня українського тенісу!
Ото МОЛОДЧИНА!!! Вітаємо!!!!
Пригадалося, як було в старому анекдоті: хто ще не "кохав" наречену?
Після перемог Еліни, Марти, тепер Юля. То хто там ще не виносив рибу?
Цікаву тактику на гру обрала Юля: грала далеко за задньою лінією, сподіваючись на свою мобільність. І це спрацювало, бо риба за весь матч не зробила жодного вкороченого! Жодного слайсу... Зате робила просто купу помилок по довжині. Та навіть якщо вона помиляється на 4-5 ударі, треба ще перші 3-4 удари витримати . Добре, що Юля повірила у себе і подарувала нам третю гру в 1/16... сподіваюсь, на такий само подарунок від Олександри
Вітання з неймовірною перемогою !!!!
ЧУДО ЮЛЯ. Молодець ! Але треба зазначити , що такої Риби я ніколи не бачив. Вона на тай -брейку просто не могла прийняти подачу , хоча вони були не супер. Ну це її справи . Удачі тобі ,Юля ! 
ЮЛЯ У ВОГНІ! 
Це просто мегасенсація і мегакруто!
Вибити таку незручну для усіх наших дівчат рибу, яка, на секундочку, друга(!) ракетка світу - це дорогого вартує!
І вдвічі приємніше, що ця друга ракетка - кацапка, замаскована під казашку, вибита нашою неймовірною україночкою!
А тепер після вильоту незручних риби і Пегули відкриваються непогані перспективи на успішне завершення турніру для наших лідерок - Марти та Еліни. 
Ще б бульбозавра хтось би прибрав, був би взагалі кайф!
Здавалася,що у 3 сеті,коли після 4-2 стало 4-5,потім 5-6,Юля не зможе,але вона зібрала всю волю в кулак й змогла,змогла відправити 2 ракетку світу на моря!І тепер піде по її сітці!
Оце гра, тримала в напрузі до останнього розіграшу. Перед матчем мало хто ставив на Юлю, але який же молодець !
Вірити треба в наших й вони віддячать!Позавчора,хтось тут написав-Ууу Риба це кінцева,вона ж 2 ракетка світу,нащо я напівжартома відповив-а Юля фіналистка ВТА 500!І ось вона,подяка за віру!Браво Юля,не зупиняйся ти можеш!!
Охреніти, шо сталося! Юля з'їла таранку. Величезну та ужасну таранку.
Ото наші смажить рибку))), що Еля, що Юля! Молодці Дівчатка!!!
Мабуть це на РГ головна сенсація  на цю  годину , Юля звісно молодець , але потрібно дякувати й Олені , вона зробила все щоб програти .
