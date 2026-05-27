Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026!

Во втором круге украинка в трех сетах переиграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, сотворив громкую сенсацию.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 3:6, 6:1, 7:6 (10:4)

В третьей партии Юлия начала с двух брейков и повела 3:0, затем лидировала 4:2, упустила преимущество и дважды подавала, чтобы остаться в поединке (в 10-м и 12-м геймах). Встреча дошла до супертай-брейка, где Стародубцева все-таки вырвала победу!

Юлия одержала самую высокорейтинговую победу в карьре, впервые переиграв теннисистку из топ-10 рейтинга WTA.

Далее Стародубцева поборется либо против Хейли Баптист (США, WTA 26), либо против Ван Сию (Китай, WTA 148).

