Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 мая.

1A. Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу

Динамо в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины

1B. Финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи

Команда гостей не сотворила чуда и рискует вылететь из УПЛ

2A. Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка

Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов

2B. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов

Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

3A. Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ

В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Милан и Ювентус

3B. Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги

Хозяева поля выиграли матч со счетом 5:1

4A. Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ

Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче с Сент-Жилуаз

4B. Итоги сезона Второй лиги. Турнирные таблицы: кто поднялся в классе

Куликов-Белка и Локомотив Киев заняли первые места в группах

5A. Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии

Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы

5B. Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК

Команда из Амстердама выиграла лотерею и получила путевку в еврокубки

6A. Гол в конце матча. Финал-триллер: определен победитель ЧЕ-2026 по socca

Сборная Испании вырвала победу у Казахстана со счетом 2:1

6B. Пляжный футбол. Украина проиграла Испании, но вышла в Суперфинал

Сине-желтая женская команда заняла третье место с 6 очками из 12

7A. Стародубцева победила россиянку и вышла в 1/32 финала Ролан Гаррос

Юлия в двух сетах переиграла Анну Блинкову в матче первого раунда

7B. Суперкамбек от Дарьи. Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос

Украинка в трех сетах обыграла Клару Таусон в матче 1/64 финала

7C. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026

Украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву в 1/64 финала

8A. Олимпиакос в напряженном финале дожал Реал и выиграл Евролигу

Красно-белые в четвертый раз в истории выиграли главный турнир Европы

8B. Впечатляюще завершили. Сборная Украины по волейболу победила Францию

Украинки впервые в сезоне одержали победу в официальном матче

9A. Эпичная гонка Гран-при Канады. Битва Мерседесов, драма с Расселлом

Антонелли победил, Расселл сошел

9B. ЧМ по хоккею. Борьба за плей-офф и выживание. Турнирная таблица

Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению

10. Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?

Один из самых сложных боев Александра