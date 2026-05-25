Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика
Главные новости за 24 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 мая.
1A. Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Динамо в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины
1B. Финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Команда гостей не сотворила чуда и рискует вылететь из УПЛ
2A. Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка
Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов
2B. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов
3A. Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Милан и Ювентус
3B. Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги
Хозяева поля выиграли матч со счетом 5:1
4A. Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ
Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче с Сент-Жилуаз
4B. Итоги сезона Второй лиги. Турнирные таблицы: кто поднялся в классе
Куликов-Белка и Локомотив Киев заняли первые места в группах
5A. Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы
5B. Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК
Команда из Амстердама выиграла лотерею и получила путевку в еврокубки
6A. Гол в конце матча. Финал-триллер: определен победитель ЧЕ-2026 по socca
Сборная Испании вырвала победу у Казахстана со счетом 2:1
6B. Пляжный футбол. Украина проиграла Испании, но вышла в Суперфинал
Сине-желтая женская команда заняла третье место с 6 очками из 12
7A. Стародубцева победила россиянку и вышла в 1/32 финала Ролан Гаррос
Юлия в двух сетах переиграла Анну Блинкову в матче первого раунда
7B. Суперкамбек от Дарьи. Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Украинка в трех сетах обыграла Клару Таусон в матче 1/64 финала
7C. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву в 1/64 финала
8A. Олимпиакос в напряженном финале дожал Реал и выиграл Евролигу
Красно-белые в четвертый раз в истории выиграли главный турнир Европы
8B. Впечатляюще завершили. Сборная Украины по волейболу победила Францию
Украинки впервые в сезоне одержали победу в официальном матче
9A. Эпичная гонка Гран-при Канады. Битва Мерседесов, драма с Расселлом
Антонелли победил, Расселл сошел
9B. ЧМ по хоккею. Борьба за плей-офф и выживание. Турнирная таблица
Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению
10. Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Один из самых сложных боев Александра
