  Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика
25 мая 2026, 11:03 | Обновлено 25 мая 2026, 11:23
Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика

Главные новости за 24 мая на Sport.ua

Финиш в УПЛ и АПЛ, триллер Динамо, старт Ролан Гаррос, сложный бой Усика
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 24 мая.

1A. Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Динамо в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины

1B. Финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Команда гостей не сотворила чуда и рискует вылететь из УПЛ

2A. Итоговая таблица АПЛ. Ливерпуль в ЛЧ, Вест Хэм выбыл, Челси без еврокубка
Англия будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов

2B. Ребаланс в ЛЧ. Спортинг получил прямую путевку: известны 29 клубов
Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

3A. Итоговая таблица. Рома с Довбиком и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
В Лиге Европы будут играть итальянские гранды: Милан и Ювентус

3B. Вильярреал разгромил Атлетико в игре за 3-е место. Итоговая таблица Ла Лиги
Хозяева поля выиграли матч со счетом 5:1

4A. Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ
Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче с Сент-Жилуаз

4B. Итоги сезона Второй лиги. Турнирные таблицы: кто поднялся в классе
Куликов-Белка и Локомотив Киев заняли первые места в группах

5A. Фиаско Спортинга. Команда 2-го дивизиона сенсационно взяла Кубок Португалии
Торренсе победил в овертайме и получил право сыграть в основе Лиге Европы

5B. Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК
Команда из Амстердама выиграла лотерею и получила путевку в еврокубки

6A. Гол в конце матча. Финал-триллер: определен победитель ЧЕ-2026 по socca
Сборная Испании вырвала победу у Казахстана со счетом 2:1

6B. Пляжный футбол. Украина проиграла Испании, но вышла в Суперфинал
Сине-желтая женская команда заняла третье место с 6 очками из 12

7A. Стародубцева победила россиянку и вышла в 1/32 финала Ролан Гаррос
Юлия в двух сетах переиграла Анну Блинкову в матче первого раунда

7B. Суперкамбек от Дарьи. Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Украинка в трех сетах обыграла Клару Таусон в матче 1/64 финала

7C. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву в 1/64 финала

8A. Олимпиакос в напряженном финале дожал Реал и выиграл Евролигу
Красно-белые в четвертый раз в истории выиграли главный турнир Европы

8B. Впечатляюще завершили. Сборная Украины по волейболу победила Францию
Украинки впервые в сезоне одержали победу в официальном матче

9A. Эпичная гонка Гран-при Канады. Битва Мерседесов, драма с Расселлом
Антонелли победил, Расселл сошел

9B. ЧМ по хоккею. Борьба за плей-офф и выживание. Турнирная таблица
Групповой этап чемпионата мира подходит к завершению

10. Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Один из самых сложных боев Александра

Успех Усика, трофей Баварии, вылет Жироны, финал Калининой, золото Левченко
Трофей Зубкова, Мендоса в Шахтере, Арбелоа и Гвардиола уходят, Усик в Гизе
Шахтер проиграл, Степаненко завершил карьеру, дубль Сикана, титул Роналду
Хет-трик Суареса, что с Месси? Интер Майами и Филадельфия забили 10 мячей
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Так так.Це дуже важлива новина.Динамо - четверте!!!Це прорив.
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Национальную сборную могут не допустить к чемпионату мира. Что произошло?
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
