  4. Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
24 мая 2026, 13:27 | Обновлено 24 мая 2026, 14:20
Украинка в двух сетах разобралась с Оксаной Селехметьевой в 1/64 финала мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка и 15-я ракетка мира Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву (WTA 89), которая перед стартом турнира сменила спортивное гражданство с российского на испанское за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница поединка Кэти Волынец (США, WTA 108) – Клару Бюрель (Франция, WTA 1483).

Марта в восьмой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и в третий раз прошла во второй круг. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2021 году.

Костюк выиграла 12-й матч подряд на уровне Тура. Со старта грунтового сезона Марта завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

Даниил Агарков
Очікувано в деяких коментах - і то не то і ето нє так. Як на мене, то для першої гри норм, тим більше що нервувала вона вночі.
Марту з перемогою. Як для першої гри, та ще й на жарі, після такої ночі в Києві, яка як виявилося частково стосувалася і родини самої Марти, хороша якісна гра від Марти, особливо якщо відкинути нервові вирішальні очки. 
Молодець!
Задала старт нашим)
Як зіпсувати настрій зранку: спочатку глянути програму дня на Ролан Гаррос і зрозуміти, що орги-жабоїди поставили першим запуском на два центральні корти двох збитих льотчиків, а праймову Марту запхали на третій за важливістю, який зазвичай не потрапляє в телевізійну програму. Потім включити український (!) Євроспорт, український, бляха, коментар - і "насолоджуватися" замість гри Марти тенісом кацапа Хачанова. Вишенька на тортику - лише з десятої спроби знайти робоче посилання в інтернеті.
Молодець, вдалий початок турніру, але моментами Марта не вражала, забагато влучань в сітку, треба додавати по ходу змагань
Спека в Парижі екстремальна. Організм спортсменів впливатиме на результат не менше, а то й більше, ніж власне тенісні скіли: хто виживе, той і боротиметься за титул.
Марту з перемогою.
Так. Спека буде вносити корективи на перебіг гри. Після відпочинку Марта переконливо здолала суперницю. Проте насторожив прояв її старих хвороб. Будемо надіятись що це тимчасово та будуть вчасно зроблені висновки.
Поки це не та Марта, що була в Мадриді
Посередній рівень тенісу від Марти як для 15-ої сіяної. Суперниця помилялася надзвичайно багато. 
Перша подача - 49%.Невимушених помилок - 33 за 2 сети.
Реалізація брейкпойнтів нижче 50%.
Заголовок такий... наче Марта пройшла якогось ґрунтового фаворита турніру,  а не 76у ракетку світу, для якої потрапляння в 1е коло великих турнірів  - вже успіх.
Марта вийшла швиденько відіграти та поменше бути на пекельному сонці, що ви хочете) впевнено перемогла, суперниця взагалі тільки те й робила що помилялась 
Рахунок приємний , а от гра не дуже. Треба однозначно додавати і поменше понтів. Там попереду в 1/8 Свьонтек і в 1/4 Рибакіна .
Марті може дати хтось білого капелюха / кепку? Сидить її команда вся в білих або світлих капелюхах. Марта користується льодом нон-стоп.  Може просто білу кепку використати?
Аж ніяк не суперстарт. Виграла і виграла. Між іншим, провідні тенісистки майже завжди стартують на мейджорах повільно.
  До речі, закінчилася ще одна гра. Бронцетті (суперниця Завацькой в кваліфікації) так само в одну хвіртку програла Бузковій. Навряд чи Катарина зіграла б краще.
Я думаю, что ответом на то, почему Марта сыграла сегодня не так внятно, как нам бы хотелось, есть её после матчевое интервью.
Она говорила о сегодняшней атаке по Киеву, о том, что ракета прилетела в ста метрах от дома её семьи, говорила о своём моральном состоянии после этого. Даже, вроде, довольна осталась, что при таких условиях сумела победить.
Іспанка відправляється за руським військовим кораблем. Але тут спека буде вагомим фактором, мабуть. 
