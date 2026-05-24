Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка и 15-я ракетка мира Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву (WTA 89), которая перед стартом турнира сменила спортивное гражданство с российского на испанское за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [15] – Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей оппоненткой Марты будет победительница поединка Кэти Волынец (США, WTA 108) – Клару Бюрель (Франция, WTA 1483).

Марта в восьмой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и в третий раз прошла во второй круг. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2021 году.

Костюк выиграла 12-й матч подряд на уровне Тура. Со старта грунтового сезона Марта завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.