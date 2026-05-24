Суперстарт Марты. Костюк разгромила первую соперницу на Ролан Гаррос 2026
Украинка в двух сетах разобралась с Оксаной Селехметьевой в 1/64 финала мейджора
Украинская теннисистка и 15-я ракетка мира Марта Костюк успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Оксану Селехметьеву (WTA 89), которая перед стартом турнира сменила спортивное гражданство с российского на испанское за 1 час и 20 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Марта Костюк (Украина) [15] – Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3
Это было первое очное противостояние соперниц.
Следующей оппоненткой Марты будет победительница поединка Кэти Волынец (США, WTA 108) – Клару Бюрель (Франция, WTA 1483).
Марта в восьмой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и в третий раз прошла во второй круг. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в 2021 году.
Костюк выиграла 12-й матч подряд на уровне Тура. Со старта грунтового сезона Марта завоевала трофеи соревнований WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.
Задала старт нашим)
Марту з перемогою.
Перша подача - 49%.Невимушених помилок - 33 за 2 сети.
Реалізація брейкпойнтів нижче 50%.
До речі, закінчилася ще одна гра. Бронцетті (суперниця Завацькой в кваліфікації) так само в одну хвіртку програла Бузковій. Навряд чи Катарина зіграла б краще.
Она говорила о сегодняшней атаке по Киеву, о том, что ракета прилетела в ста метрах от дома её семьи, говорила о своём моральном состоянии после этого. Даже, вроде, довольна осталась, что при таких условиях сумела победить.