Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
24.05.2026 13:00 – FT 3 : 2
Кудровка
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:01 | Обновлено 24 мая 2026, 15:34
Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи

Команда Протченко не сотворила чуда в последнем туре и теперь рискует вылететь из УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

«Динамо» – «Кудровка» – 3:2

Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45

Предупреждения: Пономаренко, 10, Буяльский, 87 – Потимков, 10

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Захарченко, 75), Коробов (Караваев, 55) – Яцик (Шапаренко, 46), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 46) – Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Ярмоленко.

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Потимков, Векляк, Мачелюк – Кая (Нагнойный, 23), Думанюк – Казак, Сторчоус (Глущенко, 71), Свитюха (Беляев, 62) – Овусу (Легостаев, 71).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 14 (7) : 12 (4)
Угловые – 7 : 4
Оффсайды – 2 : 1

Температура: 23°C

Александр Снитко
Комментарии 16
Таки вимучили цю перемогу . Видно , що не було мотивації , а звідси не було швидкості , концентрації , пресингу , а без цих компонентів і Кудрівку не обіграти . Чекаємо на точкову селекцію , на важку роботу в міжсезоння та вдалу гру в наступному чемпіонаті.
Ну перемогли, але Кудрівка на нічию десь і награла. Видно, що після перемоги в кубку, ДК не дуже бігали, забили перший, і як завжди зупинилися. А Кудрівка грала, так як команда, для якої щось потрібно, тоішки і в ніжку десь. Добре хоч Мотя забив. Хоча там перший гол Сторчоуса, наче ж рикошет від Бражка.
Ну і захист як завжди, стільки обрізок, ну і по Захарченку видно, що ну дуже сирий, як і Коробов.
Потрібно підсилення, щоб хоча б в групу ЛК спробувати попасти. З перемогою!
Искренние поздравления Динамо⚪🔵 с достойным четвёртым местом!
Однако совсем без медалей Киев не остался. У ребят-киевлят серебро в 🥈U19 и две бронзы в 🥉U16 и 🥉U14 🙃
Удачи в квалификациях ЛЕ!🫡
Про 4 місце не знаю що і написати, з такою грою в єврокубках нема чого робити, а медалі просрали з Полтавою, Металістом 1925 і Карпатами
Диряві ледве обіграли 13 команду упл😂. А тут нещодавно диркоботи писали, що шахта не змогла обіграти 15 команду апл. Але різницю відчуваєте? Для вас ще 4 місце це занадто. А в єврокубках вам взагалі робити нічого.
Кудровка точно не наиграла в этом сезоне на понижение.
🎆🎆Вітаємо Черкаси
Кудровка и была в переходных матчах 
Как же так....🥺
Эхххх😞
