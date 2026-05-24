Сами финишировали четвертыми. Динамо отправило Кудровку в переходные матчи
Команда Протченко не сотворила чуда в последнем туре и теперь рискует вылететь из УПЛ
«Динамо» – «Кудровка» – 3:2
Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45
Предупреждения: Пономаренко, 10, Буяльский, 87 – Потимков, 10
«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Захарченко, 75), Коробов (Караваев, 55) – Яцик (Шапаренко, 46), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 46) – Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Ярмоленко.
«Кудровка»: Яшков – Фарина, Потимков, Векляк, Мачелюк – Кая (Нагнойный, 23), Думанюк – Казак, Сторчоус (Глущенко, 71), Свитюха (Беляев, 62) – Овусу (Легостаев, 71).
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ) – 14 (7) : 12 (4)
Угловые – 7 : 4
Оффсайды – 2 : 1
ДИНАМО - КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
Ну і захист як завжди, стільки обрізок, ну і по Захарченку видно, що ну дуже сирий, як і Коробов.
Потрібно підсилення, щоб хоча б в групу ЛК спробувати попасти. З перемогою!
Однако совсем без медалей Киев не остался. У ребят-киевлят серебро в 🥈U19 и две бронзы в 🥉U16 и 🥉U14 🙃
Удачи в квалификациях ЛЕ!🫡
Эхххх😞