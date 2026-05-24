Динамо Киев

  4. Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ждем в последнем туре рекорд Ярмоленко?

В воскресенье, 24 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Кудровка. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало матча — в 13:00.

Динамо

Как же быстро летит время. Как будто недавно на волне чемпионского успеха киевляне стартовали в новом розыгрыше УПЛ, надеясь защитить титул, а вот уже и последний тур. И что мы имеем?

Чемпионский титул защитить не удалось. Вообще «Динамо» идет сейчас четвертым и вполне может там и остаться. Но может и стать вторым. Для этого нужно, чтобы третье «Полесье» сыграло вничью, а второй ЛНЗ проиграл. Тогда у трех команд будет поровну очков, будут считаться очки, набранные в матчах между командами, а больше всего их у «Динамо». Если же «Полесье» проиграет, киевляне не поднимутся выше третьего места (поскольку даже в случае поражения ЛНЗ имеют худшую статистику в матчах против черкасской команды), а если выиграет, то будут четвертыми.

Не слишком приятно болельщикам, привыкшим к самым высоким местам, вникать в такие расписания. Для наиболее ярых вообще безразлично, какое место, кроме первого, занимает команда. В принципе, если учитывать места в еврокубках, то и для «Динамо» безразлично место в чемпионате, ведь удалось выиграть Кубок Украины, победив в финале «Чернигов» со счетом 3:1 и завоевав право выступать в Лиге Европы.

И к не таким глобальным новостям. У Андрея Ярмоленко есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, ему для этого нужно забить дважды. Если же Ярмоленко забьет трижды, то может претендовать и на звание лучшего бомбардира текущего розыгрыша. Правда, Будковский, у которого 12 голов, не забьет уже, а вот Пономаренко, партнер Ярмоленко, у которого тоже 12, может. Он как раз вылечился от травмы, по крайней мере, в финале Кубка уже играл.

До сих пор травмированы Редушко и Кабаев. Кстати, на их позицию «Динамо» хотело подписать Глейкера Мендосу из «Кривбасса», но венесуэлец выбрал аналогичное предложение от «Шахтера».

В следующем сезоне команде кровь из носа нужны трансферы чуть ли не на каждую позицию. По крайней мере, нужны крайние защитники, центрбек (Биловара часто меняют в последнее время), центрхава (с Шапаренко перспектив нет), вингера на замену Редушко и Волошину. Ждем активную работу на трансферном рынке.

Кудровка

«Кудровка» ворвалась в элитный дивизион уверенно и нагло. Пока все ждали от новичка боязни и адаптации, «Кудровка» стабильно набирала очки наскоком и смелостью.

Но так вечно продолжаться не могло. Соперники начали серьезно относиться к «Кудровке», разбирать тактически игры. Как следствие, места в турнирной таблице где-то посередине начали меняться на более низкие и все в конце концов закончилось тем, что команда находится в зоне переходных матчей.

Такое положение дел не устраивало руководство, и оно решило поменять главного тренера Василия Баранова, заменив его на Александра Протченко. Возможно, этот шаг и стал оправданным, ведь новый тренер уже успел набрать шесть очков, в том числе и сенсационно три балла в игре против ЛНЗ.

Причем даже зону переходных матчей команда может покинуть. Нет, не опуститься в зону вылета (там крепко обосновались «Александрия» и «Полтава»), а вверх подняться. Надо для этого ждать поражений «Оболони и «Верес» и самим победить «Динамо». Невозможно? УПЛ не знает такого слова.

Андрей Сторчоус, однозначно лучший игрок команды этого сезона, может также стать вообще лучшим бомбардиром УПЛ, если сделает хет-трик.

Статистика встреч

Единственный официальный матч между командами состоялся в первом круге. Тогда это была вторая игра Игоря Костюка во главе «Динамо» и в ней киевляне одержали свою первую победу после четырех поражений подряд, выиграв со счетом 2:1. Также зимой команды провели контрольный матч, счет был идентичен официальной игре.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Михавко, Захарченко, Вивчаренко – Бражко, Яцык – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Пономаренко

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина – Думанюк, Макосо – Глущенко, Сторчоус, Козак – Овусу

Прогноз на противостояние

В дубль Андрея Ярмоленко не очень верится, хотя было бы неплохо, если бы легенда киевлян забил то количество голов, что ему не хватает для рекорда, закончил бы свои дела и в сборной (там для рекорда ему нужно три гола) и наконец-то ушел заслуженно отдыхать. А самая победа «Динамо» видится совершенно очевидной, на нее, причем результативную, и поставлю.

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.30 для «Динамо» и 10.32 для «Кудровки».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
6 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
7 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
12 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Сергей Рипьюк
Динамо перемоги, Ярмоленко бажаю забити 2 голи
