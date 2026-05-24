Динамо Киев

В воскресенье, 24 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Кудровка. Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало матча — в 13:00.

Динамо

Как же быстро летит время. Как будто недавно на волне чемпионского успеха киевляне стартовали в новом розыгрыше УПЛ, надеясь защитить титул, а вот уже и последний тур. И что мы имеем?

Чемпионский титул защитить не удалось. Вообще «Динамо» идет сейчас четвертым и вполне может там и остаться. Но может и стать вторым. Для этого нужно, чтобы третье «Полесье» сыграло вничью, а второй ЛНЗ проиграл. Тогда у трех команд будет поровну очков, будут считаться очки, набранные в матчах между командами, а больше всего их у «Динамо». Если же «Полесье» проиграет, киевляне не поднимутся выше третьего места (поскольку даже в случае поражения ЛНЗ имеют худшую статистику в матчах против черкасской команды), а если выиграет, то будут четвертыми.

Не слишком приятно болельщикам, привыкшим к самым высоким местам, вникать в такие расписания. Для наиболее ярых вообще безразлично, какое место, кроме первого, занимает команда. В принципе, если учитывать места в еврокубках, то и для «Динамо» безразлично место в чемпионате, ведь удалось выиграть Кубок Украины, победив в финале «Чернигов» со счетом 3:1 и завоевав право выступать в Лиге Европы.

И к не таким глобальным новостям. У Андрея Ярмоленко есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, ему для этого нужно забить дважды. Если же Ярмоленко забьет трижды, то может претендовать и на звание лучшего бомбардира текущего розыгрыша. Правда, Будковский, у которого 12 голов, не забьет уже, а вот Пономаренко, партнер Ярмоленко, у которого тоже 12, может. Он как раз вылечился от травмы, по крайней мере, в финале Кубка уже играл.

До сих пор травмированы Редушко и Кабаев. Кстати, на их позицию «Динамо» хотело подписать Глейкера Мендосу из «Кривбасса», но венесуэлец выбрал аналогичное предложение от «Шахтера».

В следующем сезоне команде кровь из носа нужны трансферы чуть ли не на каждую позицию. По крайней мере, нужны крайние защитники, центрбек (Биловара часто меняют в последнее время), центрхава (с Шапаренко перспектив нет), вингера на замену Редушко и Волошину. Ждем активную работу на трансферном рынке.

Кудровка

«Кудровка» ворвалась в элитный дивизион уверенно и нагло. Пока все ждали от новичка боязни и адаптации, «Кудровка» стабильно набирала очки наскоком и смелостью.

Но так вечно продолжаться не могло. Соперники начали серьезно относиться к «Кудровке», разбирать тактически игры. Как следствие, места в турнирной таблице где-то посередине начали меняться на более низкие и все в конце концов закончилось тем, что команда находится в зоне переходных матчей.

Такое положение дел не устраивало руководство, и оно решило поменять главного тренера Василия Баранова, заменив его на Александра Протченко. Возможно, этот шаг и стал оправданным, ведь новый тренер уже успел набрать шесть очков, в том числе и сенсационно три балла в игре против ЛНЗ.

Причем даже зону переходных матчей команда может покинуть. Нет, не опуститься в зону вылета (там крепко обосновались «Александрия» и «Полтава»), а вверх подняться. Надо для этого ждать поражений «Оболони и «Верес» и самим победить «Динамо». Невозможно? УПЛ не знает такого слова.

Андрей Сторчоус, однозначно лучший игрок команды этого сезона, может также стать вообще лучшим бомбардиром УПЛ, если сделает хет-трик.

Статистика встреч

Единственный официальный матч между командами состоялся в первом круге. Тогда это была вторая игра Игоря Костюка во главе «Динамо» и в ней киевляне одержали свою первую победу после четырех поражений подряд, выиграв со счетом 2:1. Также зимой команды провели контрольный матч, счет был идентичен официальной игре.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Михавко, Захарченко, Вивчаренко – Бражко, Яцык – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Пономаренко

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина – Думанюк, Макосо – Глущенко, Сторчоус, Козак – Овусу

Прогноз на противостояние

В дубль Андрея Ярмоленко не очень верится, хотя было бы неплохо, если бы легенда киевлян забил то количество голов, что ему не хватает для рекорда, закончил бы свои дела и в сборной (там для рекорда ему нужно три гола) и наконец-то ушел заслуженно отдыхать. А самая победа «Динамо» видится совершенно очевидной, на нее, причем результативную, и поставлю.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.30 и 10.32 для «Кудровки».