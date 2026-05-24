Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Кудривкой».
Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Голевую передачу на третий гол киевлян отдал легендарный вингер столичного клуба Андрей Ярмоленко.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 30-й тур, 24 мая
Динамо Киев – Кудровка – 3:2 (обновляется)
Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45
ГОЛ, 1:0! Тарас Михавко, 22 хв.
ГОЛ, 1:1! Андрей Сторчоус, 36 мин.
ГОЛ, 1:2! Андрей Сторчоус, 45 мин.
ГОЛ, 2:2! Матвей Пономаренко, 61 мин.
ГОЛ, 3:2! Эдуардо Герреро, 82 мин.
