  4. Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор
24 мая 2026, 15:05 |
Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

ФК Динамо Киев

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Кудривкой».

Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Голевую передачу на третий гол киевлян отдал легендарный вингер столичного клуба Андрей Ярмоленко.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 30-й тур, 24 мая
Динамо Киев – Кудровка – 3:2 (обновляется)
Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 – Сторчоус, 36, 45

ГОЛ, 1:0! Тарас Михавко, 22 хв.

ГОЛ, 1:1! Андрей Сторчоус, 36 мин.

ГОЛ, 1:2! Андрей Сторчоус, 45 мин.

ГОЛ, 2:2! Матвей Пономаренко, 61 мин.

ГОЛ, 3:2! Эдуардо Герреро, 82 мин.

Дмитрий Вус Sport.ua
Суркіса награвати основним воратарем і з захистом потрібно щось робити
Хтось може пояснити ЩО робив Дубінчак при другому голі Сторчоуса?? Це жах просто. Що цей, що Вівчаренко - інтелект відсутній.
буй вам спірт юа, а не підписка на ваш тг канал! в ютубі все є!
