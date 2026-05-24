В воскресенье, 24-го мая, состоятся поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в которых сразятся киевское «Динамо» и «Кудровка» в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, киевская «Оболонь» и черкасский ЛНЗ на поле стадиона «Оболонь Арена» в Киеве, житомирское «Полесье» и львовский «Рух» на поле стадиона «Центральный» в Житомире, а также ровенский «Верес» и харьковский «Металлист 1925» на поле стадиона «Авангард» в Ровно. Начало всех матчей в 13:00.

Заключительный день УПЛ образца сезона-2025/26 позволит узнать окончательное положение команд в верхней части турнирной таблицы. Сейчас ЛНЗ находится на второй позиции с преимуществом в один балл над «Полесьем» и тремя – над «Динамо», тогда как «Металлист 1925» отстает от киевля на шесть очков и в этой гонке не учувствует, а скорее интересен «Верес», которого могут обогнать «Оболонь» (равное количество баллов) и «Кудровка» (-3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей «Динамо» – «Кудровка», «Оболонь» – ЛНЗ, «Полесье» – «Рух», «Верес» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.