24 мая 2026, 15:00 |
Металлист 1925 переиграл Верес в поединке 30-го тура УПЛ

Единственный мяч забил Владимир Салюк

В воскресенье, 24 мая, состоялся поединок 30-го тура чемпионата Украины, в рамках которого на стадионе «Авангард» встретились «Верес» и «Металлист 1925».

Победу со счетом 1:0 добыли гости.

Команда Младена Бартуловича добыла три очка благодаря точному удару в исполнении Владимира Слаюка. С 51 баллом «Металлист 1925» закончил чемпионат на пятом месте. «Верес» с 31 очком остался 11-м.

Чемпионат Украины. 30-й тур

Верес – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Салюк, 63

