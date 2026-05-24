Металлист 1925 переиграл Верес в поединке 30-го тура УПЛ
Единственный мяч забил Владимир Салюк
В воскресенье, 24 мая, состоялся поединок 30-го тура чемпионата Украины, в рамках которого на стадионе «Авангард» встретились «Верес» и «Металлист 1925».
Победу со счетом 1:0 добыли гости.
Команда Младена Бартуловича добыла три очка благодаря точному удару в исполнении Владимира Слаюка. С 51 баллом «Металлист 1925» закончил чемпионат на пятом месте. «Верес» с 31 очком остался 11-м.
Чемпионат Украины. 30-й тур
Верес – Металлист 1925 – 0:1
Гол: Салюк, 63
