В 30-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 24 мая, в Ровно встретятся «Верес» и «Металлист 1925». У команды Бартуловича есть все шансы на то, чтобы попасть в топ-5, в то время как ровенскому клубу важно будет вернуть долг своему сопернику за погром в первом круге.

Верес

Пожалуй, многие из вас помнят тот многострадальный матч между ровенчанами и харьковским клубом, который должен был состояться еще в декабре прошлого года, но из-за проблем со светом встречу перенесли на апрель, притом и на домашнюю арену «Вереса» («Металлист 1925» имел статус хозяев).?

Но тот поединок стал настоящим шоком для подопечных Шандрука, которые пропустили четыре мяча, а и личный привет команде передал Петер Итодо, который оформил хет-трик.

Если брать общую картинку сезона, то «Верес», несмотря на все неудачные поединки, на протяжении кампании выполнил минимальное задание, сохранив право выступать в следующем сезоне УПЛ. Поединок с «Металлистом» 1925 года для ровенского клуба не будет иметь никаких задач, однако «Вересу» важную будет его выиграть, чтобы реабилитироваться за неудачную игру первого круга.

Отметим, что матч против харьковчан из-за травмы пропустят Роман Гончаренко, Уэсли Помба, Денис Ндукве и Виталий Бойко.

Металлист 1925

Для «Металлиста 1925» этот сезон стал очень тернистым: команда Бартуловича сразу поставила себе высокую планку и продолжала ее держать, не раз создавая нервы и проблемы более именитым оппонентам.

Еще стоит обратить внимание, что харьковский клуб после победы над «Динамо» имел вполне реальные шансы сразиться за еврокубковую путевку, однако в решающий момент «Металлист 1925» проиграл в полуфинале Кубка Украины перволиговому «Чернигову» в серии пенальти.

Это событие повлекло частичную демотивацию, которая воплотилась в пять матчей подряд без побед, что позволило конкурентам выступить лучше, и увеличить отрыв в борьбе за выход в еврокубки.

По-моему мнению, «Металлист 1925» очень прилично провел этот сезон, и не зря заслуживает места в верхушке турнирной таблицы, а в случае победы, подопечные Бартуловича гарантируют себе пятую строчку, но впереди вояж в Ровно, где не так давно харьковчане обыгрывали местный «Верес», который теперь будет очень злым и голодным на победу.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 9 матчей. Шесть матчей выигрывал «Верес», две победы на счету «Металлиста 1925», и один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 18:13 в пользу «Вереса». В первом круге «Металлист» 1925 года победил «Верес» со счетом 4:0. В том матче голы забивали Петер Итодо (хет-трик) и Кристиан Мба.

Прогноз на противостояние

Вряд ли «Верес» допустит те ошибки, которые команда совершили в поединке месячной давности. «Металлист 1925» же сделает все возможное, чтобы завершить сезон в первой пятерке турнирной таблицы. Учитывая мотивацию обеих команд и довольно качественную игру команды Шандрука в родных стенах, прогнозируем, что команды будут иметь моменты для взятия ворот, а нашим прогнозом будет тотал больше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Вовченко, Ципот, Стамулис, Фабрисио, Клец, Харатин, Гонсалвеш, Шарай, Стень

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский, Калюжный, Забергджа, Аревало, Калитвинцев, Гаджиев, Итодо

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.43 для «Вереса» и 1.63 для «Металлиста 1925».