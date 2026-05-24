Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
Украинка в трех сетах справилась с Кларой Таусон в матче 1/64 финала мейджора
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде украинка в трех сетах переграла 20-ю ракетку мира Клару Таусон (Дания) за 2 часа и 1 минуту.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6
Во второй партии Дарья уступала с счетом 3:5, но сумела вернуться в игру и в итоге оформить крутой камбек.
Следующей соперницей Снигур будет представительница США Пейтон Стернс (WTA 92).
Дарья в четвертый раз одержала победу над представительницей топ-20 рейтинга WTA. Ранее Снигур выигрывала у Симоны Халеп на US Open 2022, Беатрис Хаддад Майи в Ноттингеме-2023 и Марты Костюк в Ноттингеме-2024.
Дарья в третий раз выиграла матч в основной сетке Grand Slam и впервые с Уимблдона-2024. Снигур в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и впервые в основе.
Кроме Снигур, 24 мая из украинских теннисисток свои матчи первого круга также выиграли Марта Костюк и Юлия Стародубцева.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
