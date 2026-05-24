  4. Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос
24 мая 2026, 21:31 | Обновлено 24 мая 2026, 21:57
Украинка в трех сетах справилась с Кларой Таусон в матче 1/64 финала мейджора

Sport.ua. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах переграла 20-ю ракетку мира Клару Таусон (Дания) за 2 часа и 1 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6

Во второй партии Дарья уступала с счетом 3:5, но сумела вернуться в игру и в итоге оформить крутой камбек.

Следующей соперницей Снигур будет представительница США Пейтон Стернс (WTA 92).

Дарья в четвертый раз одержала победу над представительницей топ-20 рейтинга WTA. Ранее Снигур выигрывала у Симоны Халеп на US Open 2022, Беатрис Хаддад Майи в Ноттингеме-2023 и Марты Костюк в Ноттингеме-2024.

Дарья в третий раз выиграла матч в основной сетке Grand Slam и впервые с Уимблдона-2024. Снигур в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и впервые в основе.

Кроме Снигур, 24 мая из украинских теннисисток свои матчи первого круга также выиграли Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Супер Даша!!! Три з трьох сьогодні, завтра продовжуємо, Еля має без проблем проходити Бондар, а ось щодо Даяни ну тут як полетить
БРАВО !!!!!!!!!
Зняти капелюха і низько вклонитися! Приємний шок. Це ж грунт, не трава. Не знаю хто як, а я очікував 18 геймів як досягнення.
Невже ота сама Дарина?
Браво дівчата сьогодні дуже порадували!Бог трійцю любить,це про наших сьогодні,молодці!Сподіваюся завтра буде продовження бенкету!
Ой я не можу який вдалий період для українського тенісу ,що навіть Снігур перемагає і саме головне на грунті .Скільки дається очків за 2 раунд ?
А це грунт, хоча треба відмітити Таусон на грунті зі своїм стоячим тенісом виглядає ще жахливіше. Але це не відміняє факту, що за цей рік Дар'я зробила великий стрибок у якості своєї фізичної форми, б'є сильніше, рухається краще і як виявилося,що грунт уже і не такий злий та каторжний для Дар'ї Молодець
Молодець!Увімкнулася у гру за рахунку 3-6,3-5 й показала,що й на грунті вміє непогано грати!Успіху у наступному матчі!
Знайшла гру,зосередилася в найвідповідальніший момент гри,і пішло.
Ну якщо і Даяна переможе...
Супер! А я давав Дарусі серед наших красунь один з найменших шансів. Той випадок коли приємно помилятися 
Молодець ! Наступна Стернс і вона я думаю прохідна .
Молодец,но там Таусон практически не двигалась по корту,видно что с травмой играла
Для інформації, ТОП-10 представництв в основі, США-19, болота-10, Франція-9, Чехія, Україна по 7, Австралія-6, Іспанія, Німеччина, Китай по 5, Польша-4.
Молодец Даша!
ванговал ей лаки-луз, но чтоб еще и сеянную на Гарросе...
