Суперкамбек от Дарьи! Снигур выбила 20-ю ракетку на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 95) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде украинка в трех сетах переграла 20-ю ракетку мира Клару Таусон (Дания) за 2 часа и 1 минуту.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6

Во второй партии Дарья уступала с счетом 3:5, но сумела вернуться в игру и в итоге оформить крутой камбек.

Следующей соперницей Снигур будет представительница США Пейтон Стернс (WTA 92).

Дарья в четвертый раз одержала победу над представительницей топ-20 рейтинга WTA. Ранее Снигур выигрывала у Симоны Халеп на US Open 2022, Беатрис Хаддад Майи в Ноттингеме-2023 и Марты Костюк в Ноттингеме-2024.

Дарья в третий раз выиграла матч в основной сетке Grand Slam и впервые с Уимблдона-2024. Снигур в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и впервые в основе.

Кроме Снигур, 24 мая из украинских теннисисток свои матчи первого круга также выиграли Марта Костюк и Юлия Стародубцева.