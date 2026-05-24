  Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК
24.05.2026 13:15 – FT 1 : 1
4 : 3 Серия пенальти
24 мая 2026, 16:19 | Обновлено 24 мая 2026, 16:36
Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК

Команда из Амстердама выиграла футбольную лотерею и получила путевку в еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

24 мая состоялся финал плей-офф Эредивизии за путевку в Лигу конференций.

Амстердамский Аякс в драматичном матче в серии пенальти победил Утрехт.

Основное время встречи на стадионе Крас в Волендаме завершилось без забитых мячей, а в дополнительное время команды обменялись голами.

На 96-й минуте Дэви Классен вывел Аякс вперед после передачи Такехиро Томиясу, однако на 106-й минуте Дживай Зехиель восстановил равновесие (1:1).

Судьба путевки в еврокубки решалась в серии пенальти, и более точно свои попытки исполнили игроки Аякса (пен. 4:3).

Украинский форвард Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе Утрехта, но был заменен на 60-й минуте.

Защитник Аякса Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку восстанавливается после травмы колена.

Аякс завоевал путевку в Лигу конференций сезона 2026/27, а Утрехт завершил борьбу за выход в еврокубки.

Эредивизи. Плей-офф за путевку в Лигу конференций, финал

24 мая 2026. Волендам, стадион Крас

Аякс – Утрехт – 1:1 (д.в.), пен. – 4:3

Голы: Классен, 96 – Зехиель, 106

Серия пенальти: Алле (не забил), Классен (1:0), Эль-Аргуиуи (1:1), Вегхорст (2:1), Зехиель (2:2), Годтс (3:2), Блейк (3:3), Гоэи (4:3), Эль-Карауани (не забил)

