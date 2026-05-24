Драма для Степанова. Аякс и Утрехт по пенальти разыграли путевку в ЛК
Команда из Амстердама выиграла футбольную лотерею и получила путевку в еврокубки
24 мая состоялся финал плей-офф Эредивизии за путевку в Лигу конференций.
Амстердамский Аякс в драматичном матче в серии пенальти победил Утрехт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Основное время встречи на стадионе Крас в Волендаме завершилось без забитых мячей, а в дополнительное время команды обменялись голами.
На 96-й минуте Дэви Классен вывел Аякс вперед после передачи Такехиро Томиясу, однако на 106-й минуте Дживай Зехиель восстановил равновесие (1:1).
Судьба путевки в еврокубки решалась в серии пенальти, и более точно свои попытки исполнили игроки Аякса (пен. 4:3).
Украинский форвард Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе Утрехта, но был заменен на 60-й минуте.
Защитник Аякса Александр Зинченко не попал в заявку на матч, поскольку восстанавливается после травмы колена.
Аякс завоевал путевку в Лигу конференций сезона 2026/27, а Утрехт завершил борьбу за выход в еврокубки.
Эредивизи. Плей-офф за путевку в Лигу конференций, финал
24 мая 2026. Волендам, стадион Крас
Аякс – Утрехт – 1:1 (д.в.), пен. – 4:3
Голы: Классен, 96 – Зехиель, 106
Серия пенальти: Алле (не забил), Классен (1:0), Эль-Аргуиуи (1:1), Вегхорст (2:1), Зехиель (2:2), Годтс (3:2), Блейк (3:3), Гоэи (4:3), Эль-Карауани (не забил)
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана