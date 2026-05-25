  4. Аякс – Утрехт – 1:1 (пен. 4:3). Степанов в битве за выход в ЛК. Видео голов
25 мая 2026, 16:14 | Обновлено 25 мая 2026, 16:18
Аякс – Утрехт – 1:1 (пен. 4:3). Степанов в битве за выход в ЛК. Видео голов

Смотрите видеообзор матча за путевку в Лигу конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов (справа)

24 мая состоялся финал плей-офф Эредивизии за путевку в Лигу конференций.

Амстердамский Аякс в драматичном матче в серии пенальти победил Утрехт.

Основное время матча на стадионе Крас в Волендаме завершилось без голов, а в дополнительное время команды обменялись точными ударами.

На 96-й минуте Дэви Классен вывел Аякс вперед после передачи Такехиро Томиясу, но уже на 106-й минуте Дживай Зехиель восстановил равенство (1:1).

Вопрос о путевке в еврокубки решился в серии пенальти, где более точными оказались футболисты Аякса (пен. 4:3).

Украинский нападающий Артем Степанов начал матч в стартовом составе Утрехта, однако был заменен на 60-й минуте.

Защитник Аякса Александр Зинченко не был включен в заявку на игру, так как продолжает восстановление после травмы колена.

Аякс завоевал путевку в Лигу конференций сезона 2026/27, а Утрехт завершил борьбу за выход в еврокубки.

Эредивизи. Плей-офф за путевку в Лигу конференций, финал

24 мая 2026. Волендам, стадион Крас

Аякс – Утрехт – 1:1 (д.в.), пен. – 4:3

Голы: Классен, 96 – Зехиель, 106

Серия пенальти: Алле (не забил), Классен (1:0), Эль-Аргуиуи (1:1), Вегхорст (2:1), Зехиель (2:2), Годтс (3:2), Блейк (3:3), Гоэи (4:3), Эль-Карауани (не забил)

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Гоэи (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдриен Блэйк (Утрехт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мика Годтс (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дживай Зехиэл (Утрехт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Аякс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рафик Эль-Аргиуи (Утрехт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дави Классен (Аякс).
106’
ГОЛ ! Мяч забил Дживай Зехиэл (Утрехт).
96’
ГОЛ ! Мяч забил Дави Классен (Аякс).
