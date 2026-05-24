Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24.05.2026 13:15
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
24 мая 2026, 13:07 | Обновлено 24 мая 2026, 13:50
Аякс и Утрехт поборются за путевку в Лигу конференций. Сыграет ли Степанов?

24 мая в 13:15 в Волендаме состоится решающий матч плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

24 мая 2026 года состоится финал плей-офф Эредивизи за путевку в Лигу конференций, в котором сыграют Аякс и Утрехт.

Матч пройдет 24 мая в 13:15 по киевскому времени на стадионе Крас в Волендаме.

В финале встретятся команды украинских футболистов – за Аякс выступает Александр Зинченко, а за Утрехт играет Артем Степанов.

Украинский форвард Артем Степанов выйдет на поле в основном составе Утрехта, а Александр Зинченко травмирован.

Ранее в полуфинале плей-офф Утрехт обыграл Херенвен со счетом 3:2, при этом один из голов забил Артем Степанов. Аякс в другом полуфинале одолел Гронинген (2:0).

Сетка плей-офф за выход в Лигу конференций

Стартовые составы на матч Аякс – Утрехт

