Аякс и Утрехт поборются за путевку в Лигу конференций. Сыграет ли Степанов?
24 мая в 13:15 в Волендаме состоится решающий матч плей-офф
24 мая 2026 года состоится финал плей-офф Эредивизи за путевку в Лигу конференций, в котором сыграют Аякс и Утрехт.
Матч пройдет 24 мая в 13:15 по киевскому времени на стадионе Крас в Волендаме.
В финале встретятся команды украинских футболистов – за Аякс выступает Александр Зинченко, а за Утрехт играет Артем Степанов.
Украинский форвард Артем Степанов выйдет на поле в основном составе Утрехта, а Александр Зинченко травмирован.
Ранее в полуфинале плей-офф Утрехт обыграл Херенвен со счетом 3:2, при этом один из голов забил Артем Степанов. Аякс в другом полуфинале одолел Гронинген (2:0).
Сетка плей-офф за выход в Лигу конференций
Стартовые составы на матч Аякс – Утрехт
