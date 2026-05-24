Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 мая 2026, 21:12 | Обновлено 24 мая 2026, 21:48
Пляжный футбол. Украина проиграла Испании, но вышла в Суперфинал

Сине-желтая женская команда заняла третье место с 6 очками из 12

Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги 2026.

24 мая в 19:45 в матче 5-го тура женская сборная Украины уступила Испании (4:5).

Сине-желтая команда под руководством Юрия Клименко заняла третье место на этапе престижного турнира. Соревнования прошли в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Ранее украинская сборная на старте турнира обыграла команды Англии (4:1) и Чехии (4:1), но уступила Швейцарии (0:4).

Итоговое положение: Швейцария, Испания (по 9 очков), Украина (6), Чехия (4), Англия (0).

Команды, занявшие 1–3 места, вышли в Суперфинал Евролиги, который состоится 8–13 сентября в Виареджо (Италия). Путевки в Суперфинал получили Швейцария, Испания и Украина.

Турнирная таблица

Пляжный футбол (женщины). Евролига 2026

5-й тур, 24 мая 2026. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)

19:45. Испания – Украина – 5:4

Результаты матчей

Николай Степанов Sport.ua
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Тут хоч бій дали, а вчора в одну калітку проти "сирників"
