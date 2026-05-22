Евролига по пляжному футболу. Женская сборная Украины лидирует в группе

Женская сборная Украины по пляжному футболу победила команду Чехии (4:1) во 2-м туре Евролиги.

Турнир Beach Soccer Euroleague 2026 проходит в испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Голы забили: Анастасия Клипаченко, Юлия Костюк, Алика Коваль, Анна Шульга.

В другом матче группы А Швейцария победила Англию со счетом 6:1.

Днем ранее женская сборная Украины по пляжному футболу обыграла команду Англии (4:1).

Сине-желтая команда имеет две победы в двух матчах и лидирует в группе с 6 очками из 6 возможных.

Турнирное положение: Украина (6 очков), Швейцария, Испания (по 3), Чехия, Англия (по 0)

Турнир Beach Soccer Euroleague 2026 среди женских сборных состоит из двух этапов. Первый этап – групповой: две группы по 5 команд. Матчи группы А, в которую попала Украина, проходят 20–24 мая в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания). Матчи группы B будут сыграны в Кишиневе (Молдова) с 29 июля по 2 августа.

Команды, занявшие 1–3 места в каждой группе, выйдут в Суперфинал, который состоится в Виареджо (Италия) 8–13 сентября. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме – 2 очка, за победу в серии пенальти – 1 очко, за поражение – 0 очков.

🔹 Украина – Чехия – 4:1

Голы: Клипаченко, 6, Костюк, 17, Коваль, 19, Шульга, 33 – Чижова, 25

🔹 Швейцария – Англия – 6:1

Состав женской сборной Украины

Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик

Полевые игроки: Анна Прокопенко, Снежана Воловенко, Маргарита Юрасова, Юлия Костюк, Ольга Квач, Анастасия Клипаченко, Ирина Бавзенюк, Ирина Дубицкая, Алика Коваль, Александра Скибина, Анна Шульга

Главный тренер: Юрий Клименко. Ассистент тренера: Артем Криворучко

Расписание матчей женской сборной Украины

20 мая. 15:45. Украина – Англия – 4:1

21 мая. 17:15. Украина – Чехия – 4:1

23 мая. 15:45. Украина – Швейцария

24 мая. 19:45. Испания – Украина

