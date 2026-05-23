Пляжный футбол. Женская сборная Украины уступила Швейцарии в Евролиге
Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Швейцарии (0:4) в матче 4-го тура Beach Soccer Euroleague 2026.
Это первая неудача сине-желтой команды после двух побед на старте женской Евролиги по пляжному футболу. Ранее украинская сборная обыграла команды Англии (4:1) и Чехии (4:1).
В другом матче 4-го тура группы А Англия сыграет против Испании.
Турнирное положение: Швейцария (9 очков), Украина (6), Испания (3), Чехия (2), Англия (0).
Beach Soccer Euroleague 2026 среди женских сборных состоит из двух этапов. Первый этап – групповой: две группы по 5 команд. Матчи группы А, в которую попала Украина, будут сыграны 20–24 мая в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания). Матчи группы B будут сыграны в Кишиневе (Молдова) 29 июля – 2 августа.
1–3 места из каждой группы выходят в суперфинал, который состоится в Виареджо (Италия) 8–13 сентября. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме – 2 очка, за победу в серии пенальти – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Женская Евролига. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания)
Группа A. 4-й тур. 23 мая 2026
Украина – Швейцария – 0:4
Голы: Флери, 2, Индервильди, 7, Шенк, 18, Айзенеггер, 36
Состав женской сборной Украины
Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик
Полевые игроки: Анна Прокопенко, Снежана Воловенко, Маргарита Юрасова, Юлия Костюк, Ольга Квач, Анастасия Клипаченко, Ирина Бавзенюк, Ирина Дубицкая, Алика Коваль, Александра Скибина, Анна Шульга
Главный тренер: Юрий Клименко. Ассистент тренера: Артем Криворучко
Результаты матчей женской сборной Украины
- 20 мая. 15:45. Украина – Англия – 4:1
- 21 мая. 17:15. Украина – Чехия – 4:1
- 23 мая. 15:45. Украина – Швейцария – 0:4
- 24 мая. 19:45. Испания – Украина
Турнирная таблица
