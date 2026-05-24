Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева разобралась с россиянкой и вышла в 1/32 финала Ролан Гаррос
24 мая 2026, 16:15 | Обновлено 24 мая 2026, 16:21
Юлия в двух сетах переиграла Анну Блинкову в матче первого раунда мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) прошла во втором раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом круге украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Анну Блинкову (WTA 99) за 1 час и 33 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Анна Блинкова – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 1:6

Стародубцева взяла реванш у Блинковой за поражение в первом раунде US Open 2025.

Юлия в третий раз в карьере выступает на кортах Ролан Гаррос. В прошлом сезона она добралась до 1/16 финала, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Следующей оппоненткой Стародубцевой будет либо Вероника Эрьявец (Словения, WTA 85), либо Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Юлия стала второй представительницей Украины, которая вышла в 1/32 финала РГ-2026. 24 мая свой стартовый матч также выиграла Марта Костюк.

Даниил Агарков
З перемогою, Юліє! Рознесла цей шмат лайна!
Мінімум зробила, трохи очистила повітря Парижу, але з такою грою рибку не спіймаєш.
Молодець!!!Спека вносить корективи в гру.Справилася і з суперницею ,й з погодою!Успіху у наступному матчі!Риба так риба,а Юля фіналістка WTA-500!
Молодець! 
А далі завдання з зірочкою... Успіхів!
Все чітко , хоча є питання. Нажаль наступна буде Рибакіна. 
Чудовий матч від Юлі по рахунку (4 гейми всього лиш віддала), але по грі звичайно тривожненько, в 1 сеті бублик вимальовувався для Блінчікової, але взяла 3 гейми поспіль програла, було стрьомно за той сет, далі на 90% Риба і це на жаль фініш, але хочеться вірити в диво
А чого наші в білому, а кацапки в чорному? Це має на щось натякати? )
Якесь дежавю .Якість тенісу ,суперниця кацапка і майже однакова кількість геймів зіграно .
