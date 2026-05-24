Стародубцева разобралась с россиянкой и вышла в 1/32 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 54) прошла во втором раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом круге украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» Анну Блинкову (WTA 99) за 1 час и 33 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Анна Блинкова – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 1:6

Стародубцева взяла реванш у Блинковой за поражение в первом раунде US Open 2025.

Юлия в третий раз в карьере выступает на кортах Ролан Гаррос. В прошлом сезона она добралась до 1/16 финала, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Следующей оппоненткой Стародубцевой будет либо Вероника Эрьявец (Словения, WTA 85), либо Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

Юлия стала второй представительницей Украины, которая вышла в 1/32 финала РГ-2026. 24 мая свой стартовый матч также выиграла Марта Костюк.