Успех Усика, трофей Баварии, вылет Жироны, финал Калининой, золото Левченко
Главные новости за 23 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 мая.
1A. Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок
1B. Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе
2A. УСИК: «Я просто боксирую. Это мой правый апперкот: бам и бам-бам-бам»
Александр дал интервью в ринге сразу после боя против Рико Верховена
2B. Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
2C. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере
Украинский боксер досрочно проиграл Бенджамину Тани из Франции
3A. Хет-трик Кейна. Бавария выиграла Кубок Германии: финал с паузой
Мюнхенцы за 45 минут уничтожили Штутгарт
3B. Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Халл Сити вырвал победу у Мидлсбро в компенсированное время
3C. Разгром в финале. Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов по футболу
Дубли в решающем матче против Лиона оформили Ева Пайор и Сальма Паральюело
4A. Жирона сыграла вничью с Эльче и вылетела из Ла Лиги
За Жирону играют Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцо
4B. Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги
Клуб из Гданьска упустил последний шанс, Артем Путивцев забил за Термалицу
4C. Вингер сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши
Максим Хлань забил два гола за Гурник в ворота Радомяка
5A. Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией
Горожане провели неплохой матч, но не сумели дожать криворожцев
5B. Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Команда Скрипника пресекла попытки конкурентов обойти ее в турнирной таблице
5C. Выживание гарантировано. Эпицентр поделил очки с Полтавой
Дуэль новичков этого сезона УПЛ, после которой остался только один
5D. Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Буковина уже в УПЛ, Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за вторую путевку
6A. ЧЕ по socca. Украина всухую переиграла Черногорию и вышла в четвертьфинал
Вечером в матче 1/4 финала сине-желтая команда сыграет против Испании
6B. ЧЕ по socca. Украина пропустила в конце игры и уступила Испании по буллитам
В 1/2 финала чемпионата Европы сыграют: Казахстан – Венгрия, Сербия – Испания
6C. Пляжный футбол. Женская сборная Украины уступила Швейцарии в Евролиге
Сине-желтая команда проиграла матч 4-го тура с сухим счетом 0:4
7A. Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате
Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко
7B. Урсу выбил двух россиян подряд и выиграл трофей ITF M25 в Грузии
Вадим стал чемпионом 25-тысячника в городе Кутаиси
8A. Первая победа в сезоне. Украинские волейболисты обыграли сборную Сербии
Сине-желтые впервые одержали победу в 2026 году
8B. ЧМ по хоккею. Кто претендует на выход в четвертьфинал. Таблица
Завершен очередной игровой день на чемпионате мира
9A. Безумный Антонелли и Мерседес против Макларен. Спринт этапа F1 в Канаде
Состоялся первый в истории спринт на Гран-при Канады
9B. Эпичная битва Мерседесов за поул. Квалификация Гран-при Канады
В битве за поул-позишн Расселл опередил Антонелли
10A. Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Юлия взяла 1,99 метра, а Ирина покорила высоту 1,97 метра
10B. ВИДЕО. Как Левченко в Китае прыгнула на 1,99 м, а Геращенко взяла 1,97 м
Украинки заняли первое и второе место на этапе Бриллиантовой лиги
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Известный отечественный наставник дал прогноз на концовку сезона в Премьер-лиге