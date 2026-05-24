Успех Усика, трофей Баварии, вылет Жироны, финал Калининой, золото Левченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 мая.

1A. Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок

1B. Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе

2A. УСИК: «Я просто боксирую. Это мой правый апперкот: бам и бам-бам-бам»

Александр дал интервью в ринге сразу после боя против Рико Верховена

2B. Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена

Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

2C. Нокаут в 4-м раунде. Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере

Украинский боксер досрочно проиграл Бенджамину Тани из Франции

3A. Хет-трик Кейна. Бавария выиграла Кубок Германии: финал с паузой

Мюнхенцы за 45 минут уничтожили Штутгарт

3B. Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ

Халл Сити вырвал победу у Мидлсбро в компенсированное время

3C. Разгром в финале. Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов по футболу

Дубли в решающем матче против Лиона оформили Ева Пайор и Сальма Паральюело

4A. Жирона сыграла вничью с Эльче и вылетела из Ла Лиги

За Жирону играют Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцо

4B. Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги

Клуб из Гданьска упустил последний шанс, Артем Путивцев забил за Термалицу

4C. Вингер сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши

Максим Хлань забил два гола за Гурник в ворота Радомяка

5A. Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией

Горожане провели неплохой матч, но не сумели дожать криворожцев

5B. Перевернули ход матча. Заря одержала волевую победу над Карпатами

Команда Скрипника пресекла попытки конкурентов обойти ее в турнирной таблице

5C. Выживание гарантировано. Эпицентр поделил очки с Полтавой

Дуэль новичков этого сезона УПЛ, после которой остался только один

5D. Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место

Буковина уже в УПЛ, Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за вторую путевку

6A. ЧЕ по socca. Украина всухую переиграла Черногорию и вышла в четвертьфинал

Вечером в матче 1/4 финала сине-желтая команда сыграет против Испании

6B. ЧЕ по socca. Украина пропустила в конце игры и уступила Испании по буллитам

В 1/2 финала чемпионата Европы сыграют: Казахстан – Венгрия, Сербия – Испания

6C. Пляжный футбол. Женская сборная Украины уступила Швейцарии в Евролиге

Сине-желтая команда проиграла матч 4-го тура с сухим счетом 0:4

7A. Калинина досрочно завершила финальный матч турнира WTA 250 в Рабате

Ангелина не сумела доиграть поединок за трофей против Петры Марчинко

7B. Урсу выбил двух россиян подряд и выиграл трофей ITF M25 в Грузии

Вадим стал чемпионом 25-тысячника в городе Кутаиси

8A. Первая победа в сезоне. Украинские волейболисты обыграли сборную Сербии

Сине-желтые впервые одержали победу в 2026 году

8B. ЧМ по хоккею. Кто претендует на выход в четвертьфинал. Таблица

Завершен очередной игровой день на чемпионате мира

9A. Безумный Антонелли и Мерседес против Макларен. Спринт этапа F1 в Канаде

Состоялся первый в истории спринт на Гран-при Канады

9B. Эпичная битва Мерседесов за поул. Квалификация Гран-при Канады

В битве за поул-позишн Расселл опередил Антонелли

10A. Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге

Юлия взяла 1,99 метра, а Ирина покорила высоту 1,97 метра

10B. ВИДЕО. Как Левченко в Китае прыгнула на 1,99 м, а Геращенко взяла 1,97 м

Украинки заняли первое и второе место на этапе Бриллиантовой лиги