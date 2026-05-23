Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги
Чемпионат Польши
Брук-Бет Термалица
23.05.2026 18:30 – FT 3 : 2
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
23 мая 2026, 20:31 | Обновлено 23 мая 2026, 20:39
864
1

Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги

Клуб из Гданьска упустил последний шанс

23 мая 2026, 20:31 | Обновлено 23 мая 2026, 20:39
864
1 Comments
Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Путивцев

23 мая состоялся важный матч для «Лехии» Гданьск в заключительном 34-м туре чемпионата Польши.

Команда с украинцами на выезде встретилась с клубом «Брук-Бет Термалица», пытаясь спастись от вылета.

Автором первого гола в матче стал опытный защитник Артем Путивцев. Игрок прервал длительную безголевую серию и неожиданно вывел хозяев вперед.

Как ни старалась «Лехия», футбольная судьба была против нее: клуб из Гданьска сенсационно проиграл – 2:3 и попрощался с высшей лигой.

Участие в матче принял Антон Царенко в составе «Лехии», а Максим Дячук и Богдан Сарнавский остались в запасе.

Чемпионат Польши. 34-й тур, 23 мая

«Брук-Бет Термалица» – «Лехия» Гданьск – 3:2

Голы: Путивцев, 21, Кужава, 29, Запольник, 57 – Бобчек, 50, 90+5

По теме:
Бенефис Хланя, вылет украинцев. Как прошел последний тур чемпионата Польши?
ВИДЕО. Вдобавок к дублю. Хлань отдал ассист в Польше
ВИДЕО. 2 года без голов: экс-защитник сборной Украины наконец-то забил
Артем Путивцев Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Брук-Бет Термалица Антон Царенко Максим Дячук Богдан Сарнавский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Футбол | 22 мая 2026, 23:46 23
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины

Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд

Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23 мая 2026, 14:53 4
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен

Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая

Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»
Футбол | 23.05.2026, 19:03
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»
Андрей ЛУНИН: «Спасибо тебе за все. Ты звезда на поле и за его пределами»
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Футбол | 23.05.2026, 11:59
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Известно, кто посоветовал Мендосе отказать Динамо и перейти в Шахтер
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Термаліка, а не Термаліца
Ответить
0
Популярные новости
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
22.05.2026, 08:18 6
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 11
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
23.05.2026, 00:05
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
Турки Аль-Шейх объявил о грандиозном бое для Усика в Стамбуле
21.05.2026, 21:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем