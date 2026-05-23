Украинец поставил точку. Лехия сенсационно проиграла и вылетела из лиги
Клуб из Гданьска упустил последний шанс
23 мая состоялся важный матч для «Лехии» Гданьск в заключительном 34-м туре чемпионата Польши.
Команда с украинцами на выезде встретилась с клубом «Брук-Бет Термалица», пытаясь спастись от вылета.
Автором первого гола в матче стал опытный защитник Артем Путивцев. Игрок прервал длительную безголевую серию и неожиданно вывел хозяев вперед.
Как ни старалась «Лехия», футбольная судьба была против нее: клуб из Гданьска сенсационно проиграл – 2:3 и попрощался с высшей лигой.
Участие в матче принял Антон Царенко в составе «Лехии», а Максим Дячук и Богдан Сарнавский остались в запасе.
Чемпионат Польши. 34-й тур, 23 мая
«Брук-Бет Термалица» – «Лехия» Гданьск – 3:2
Голы: Путивцев, 21, Кужава, 29, Запольник, 57 – Бобчек, 50, 90+5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк может перебраться в столичный гранд
Бой пройдет в ночь с 23 на 24 мая