Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией
Премьер-лига
Александрия
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2026, 15:04 | Обновлено 23 мая 2026, 15:08
311
0

Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией

«Горожане» провели неплохой матч, но не сумели дожать криворожцев

23 мая 2026, 15:04 | Обновлено 23 мая 2026, 15:08
311
0
Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Александрия» – «Кривбасс» - 1:1

Голы: Родригеш, 81 – Майя, 70

Предупреждения: Власюк, 57, Беиратче, 74 – Каменский, 58

«Александрия»: Макаренко – Огарков (Власюк, 46), Боль, Беиратче (Кампуш, 75), Шулянский – Ващенко – Яде, Булеца, Черныш (Мышнев, 46), Туати (Родригеш, 63) – Кастильо (Цара, 46)

«Кривбасс»: Маханьков – Боржес, Рохас, Виливальд, Юрчец – Араухо – Каменский (Боднар, 68), Шевченко, Герберт (Бутенко, 68), Бар Лин (Майя, 46) – Парако (Мулик, 85)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 18 (5) – 14 (5)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 5 – 4

АЛЕКСАНДРИЯ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Агробизнес сыграет в стыковых матчах. Результаты 29-го тура Первой лиги
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Мендоса обратился к фанатам Шахтера, вспомнив голы в ворота Динамо
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Футбол | 23 мая 2026, 07:55 10
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы

Конопля перейдет в «Боруссию» М

Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины
Футбол | 23 мая 2026, 13:44 6
Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины
Суркис назвал футболистов Динамо, которые станут будущим сборной Украины

Президент киевского клуба выделил Пономаренко, Редушко, Коробова и Люсина

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 07:02
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Футбол | 23.05.2026, 14:37
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Эвертон определился с будущим Миколенко. Моейс сообщил, что ждет украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
Еврокубковый вызов. С кем сыграют ЛНЗ и Полесье в Лиге конференций
21.05.2026, 12:05 2
Футбол
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
ЧМ по хоккею. Матч с участием Канады, первая победа Германии и хет-трик
22.05.2026, 21:59 1
Хоккей
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем