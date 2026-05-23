Пятая строчка не покорилась. Кривбасс сыграл вничью с Александрией
«Горожане» провели неплохой матч, но не сумели дожать криворожцев
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Украинская Премьер-лига. 30-й тур.
«Александрия» – «Кривбасс» - 1:1
Голы: Родригеш, 81 – Майя, 70
Предупреждения: Власюк, 57, Беиратче, 74 – Каменский, 58
«Александрия»: Макаренко – Огарков (Власюк, 46), Боль, Беиратче (Кампуш, 75), Шулянский – Ващенко – Яде, Булеца, Черныш (Мышнев, 46), Туати (Родригеш, 63) – Кастильо (Цара, 46)
«Кривбасс»: Маханьков – Боржес, Рохас, Виливальд, Юрчец – Араухо – Каменский (Боднар, 68), Шевченко, Герберт (Бутенко, 68), Бар Лин (Майя, 46) – Парако (Мулик, 85)
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Стадион: КСК «Ника» (Александрия)
Удары (в створ): 18 (5) – 14 (5)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 5 – 4
