В субботу, 23 мая, состоится матч 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало матча — в 13:00.

Александрия

После феерического сезона, в котором «Александрия» стала вицечемпионом, состоялся не менее феерический, но уже со знаком минус. «Александрия» уверенно шла на вылет с Кириллом Нестеренко, руководство поздно почувствовало, что что-то идет не так, и попыталось спасти ситуацию, назначив Владимира Шарана.

Новый-старый тренер отчаянно старался, но было уже поздно. Поэтому команда закончит сезон в зоне вылета. Оно и неудивительно, учитывая низкую квалификацию большинства футболистов и их крайне плохую физическую форму, которую тот же Шаран прямо называл ветеранской.

Но, что могло бы быть парадоксально, но не будет, потому что в нашем чемпионате удивляться уже нечему, может не вылететь. Конечно, из-за «Руха», который, похоже, доживает последние дни как клуб УПЛ. Львовская команда идет в зоне переходных матчей, поэтому есть вероятность, что в случае расформирования «Руха» в переходных матчах будет играть как раз «Александрия».

Шансы на успех в противостоянии против представителя Первой лиги есть, ведь команда Шарана не выглядит такой никакой, как команда Нестеренко, как минимум, характера прибавилось.

Отсидели дисквалификацию и смогут помочь команде Кампуш и Скорко, под вопросом участие в матче Бутка.

Кривбасс

О «Кривбасс» тоже ходили слухи, что команда может исчезнуть, но как-то уже давно они притихли, поэтому надеемся на лучшее, ведь криворожская команда достаточно колоритная и достаточно крепкий середняк, а такие являются основой любого чемпионата.

Правда, явная проблема с украинцами в составе. Их едва набирается на лимит, а если у кого-то возникают проблемы, то ван Леувен вынужден искусственно менять состав команды, выпуская не сильнейших. Например, сейчас травмирован Задерака, поэтому либо в центре поля будет играть связка Каменского и Шевченко, которые обычно меняют друг друга, либо на острие нападения выйдет не привычный Парако, а Мулик.

Вообще, к игре без Задераки придется привыкать, ведь есть информация, что в следующем сезоне игрок будет выступать за «Буковину».

В текущем же сезоне «Кривбасс» ни на что не претендует, поэтому может себе позволить играть в свое удовольствие. В принципе, и раньше команда это часто позволяла.

Накануне стало известно, что вингер Глейкер Мендоса перешел в «Шахтер». Эта игра для него станет последней криворожской командой, а в случае голевых успехов венесуэлец вполне может замахнуться на звание лучшего бомбардира УПЛ, ведь он отстает от Пономаренко и Будковского только на один гол.

Статистика встреч

Всего сыграно 14 матчей: +5=4-5, разница мячей 12:14. Игру первого круга уверенно выиграл «Кривбасс», разгромив соперников со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Макаренко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Огарков – Ващенко, Мишнев – Яде Ндиага, Булеца, Цара – Кастильо

«Полесье»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац – Араухо, Шевченко – Сек, Джованни, Мендоса – Мулик

Прогноз на противостояние

Ждем веселой игры со счетом типа 2:2, 3:3 или подобным.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.07 для «Александрии» и 2.33 для «Кривбасса».