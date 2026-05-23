Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Кривбасс – 1:1. Как забил Родригеш? Видео голов и обзор матча
Александрия
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
23 мая 2026, 15:11 |
Александрия – Кривбасс – 1:1. Как забил Родригеш? Видео голов и обзор матча

Команды встретились в субботу, 23 мая, в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Александрия

«Александрия» и криворожский «Кривбасс» встретились 23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью (1:1).

На 70-й минуте эквадорский полузащитник Жоэль Майя получил передачу от 19-летнего Тимура Бутенко и хладнокровно переиграл вратаря, позволив криворожской команде выйти вперед.

На 81-й минуте «горожане» сумели восстановить паритет усилиями форварда Мауро Родригеша, который успешно сыграл в штрафной соперника и переправил мяч в ворота Маханькова.

«Александрия» осталась на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 17 баллов. «Кривбасс» разместился на шестом месте, имея в своем активе 48 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 30-й тур. 23 мая

Александрия Кривбасс 1:1

Голы: Родригеш, 81 – Майя, 70

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 0:1! Майя, 70

ГОЛ, 1:1! Родригеш, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мауру Родригеш (Александрия), асcист Danyil Vlasyuk.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джоэль Майя (Кривбасс), асcист Тимур Бутенко.
Николай Тытюк
