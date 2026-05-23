Разгром в финале. Барселона стала победителем Лиги чемпионов

Испанская Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов 2025/26, разгромив французский Лион со счетом 4:0.

Финальный матч состоялся на стадионе Уллевол в норвежском Осло.

Первый тайм завершился без забитых голов, а после перерыва Барселона полностью захватила инициативу и забила 4 мяча.

Счет открыла Ева Пайор на 55-й минуте, затем в середине второго тайма она же оформила дубль (2:0).

Третий гол забила Сальма Паральюело на 90-й минуте, а уже в компенсированное время она же установила окончательный счет (4:0).

Ранее в полуфиналах Барселона обыграла мюнхенскую Баварию (1:1, 4:2), а Лион нанес поражение лондонскому Арсеналу (1:2, 3:1).

Барселона теперь имеет в активе 4 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024, 2026), а Лион выиграл турнир 8 раз (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Женская Лига чемпионов 2025/26

Финал. Осло (Норвегия), 23 мая 2026

Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 4:0

Голы: Пайор, 55, 70, Паральюело, 90, 90+3

