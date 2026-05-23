Разгром в финале. Барселона стала победителем Лиги чемпионов
Дубли в решающем матче против Лиона оформили Ева Пайор и Сальма Паральюело
Испанская Барселона стала победителем женской Лиги чемпионов 2025/26, разгромив французский Лион со счетом 4:0.
Финальный матч состоялся на стадионе Уллевол в норвежском Осло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм завершился без забитых голов, а после перерыва Барселона полностью захватила инициативу и забила 4 мяча.
Счет открыла Ева Пайор на 55-й минуте, затем в середине второго тайма она же оформила дубль (2:0).
Третий гол забила Сальма Паральюело на 90-й минуте, а уже в компенсированное время она же установила окончательный счет (4:0).
Ранее в полуфиналах Барселона обыграла мюнхенскую Баварию (1:1, 4:2), а Лион нанес поражение лондонскому Арсеналу (1:2, 3:1).
Барселона теперь имеет в активе 4 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024, 2026), а Лион выиграл турнир 8 раз (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).
Женская Лига чемпионов 2025/26
Финал. Осло (Норвегия), 23 мая 2026
Барселона (Испания) – Лион (Франция) – 4:0
Голы: Пайор, 55, 70, Паральюело, 90, 90+3
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дочери Мохамеда Салаха оценили вклад отца в игру команды
Александр посетил столицу