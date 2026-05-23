Барселона – Лион. Финал женской ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 мая в 19:00 состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу среди женщин.

Испанская Барселона и французский Лион определят победителя на стадионе Уллевол в норвежском Осло.

В полуфиналах Барселона обыграла мюнхенскую Баварию (1:1, 4:2), а Лион нанес поражение лондонскому Арсеналу (1:2, 3:1).

Барселона имеет в активе 3 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024), а Лион выиграл турнир 8 раз (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Видеотрансляцию матча проводит УЕФА на YouTube и DAZN.

