Барселона – Лион. Финал женской ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 мая в 19:00 решающий матч женской Лиги чемпионов по футболу
23 мая в 19:00 состоится финальный матч Лиги чемпионов по футболу среди женщин.
Испанская Барселона и французский Лион определят победителя на стадионе Уллевол в норвежском Осло.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфиналах Барселона обыграла мюнхенскую Баварию (1:1, 4:2), а Лион нанес поражение лондонскому Арсеналу (1:2, 3:1).
Барселона имеет в активе 3 трофея женской ЛЧ (2021, 2023, 2024), а Лион выиграл турнир 8 раз (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).
Барселона – Лион. Финал женской ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит УЕФА на YouTube и DAZN.
Постер финала
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 22 мая на Sport.ua
Поединок состоится 23 мая в Гизе