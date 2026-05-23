Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место

23 мая завершился предпоследний, 29-й тур Украинской Первой лиги.

В этот игровой день состоялось 7 поединков, одна игра прошла 22 мая.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Ранее Буковина из Черновцов досрочно завоевала путевку в УПЛ. Основная интрига – борьба за 2-е место между Черноморцем и Левым Берегом.

22 мая Левый Берег обыграл Металлург Запорожье (4:0) и опередил конкурента, а 23 мая Черноморец одолел Буковину (2:1) и вернулся на второе место.

Топ-4: Буковина (78 очков), Черноморец (62), Левый Берег (60), Агробизнес (50).

Одесская команда опережает столичный клуб на два очка. В последнем туре сыграют: Черноморец – Металлист, Ингулец – Левый Берег.

Агробизнес гарантировал себе 4-е место и переходные матчи с 13-й командой УПЛ (которой, скорее всего, станет Кудровка).

В зоне переходных матчей: Чернигов (30), Ворскла (29). Полтавская команда точно сыграет в переходном плей-офф, а черниговский клуб имеет матчи в запасе. Досрочно вылетели: Подолье (20) и Металлург (18).

⚽️ Первая лига. 29-й тур

22 мая 2026

Левый Берег Киев – Металлург Запорожье – 4:0

23 мая 2026

11:00. Виктория Сумы – Пробой Городенка – 0:1

13:00. Буковина Черновцы – Черноморец Одесса – 1:3

13:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка – 2:0

13:00. Нива Тернополь – Ворскла Полтава – 1:1

13:00. Подолье Хмельницкий – Феникс-Мариуполь – 0:0

13:00. Прикарпатье И.-Франковск – Агробизнес Волочиск – 1:1

13:00. Чернигов – Ингулец Петрово – 0:2 (матч прерван)

🏆 Турнирная таблица

Лайв-таблица (с учетом счета прерванного матча Чернигов – Ингулец – 0:2)

