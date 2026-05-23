ВИДЕО. Вингер сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши
Максим Хлань забил два гола в ворота Радомяка
В субботу, 23 мая 2026 года, проходит матч 34-го тура Экстракласы между «Гурником» (Забже) и «Радомяком». Игра проходит на стадионе имени Эрнеста Поля в Забже.
В первые 14 минут встречи украинский вингер «Гурника» Максим Хлань забил два гола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Всего в нынешнем сезоне чемпионата Польши Максим Хлань отличился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 26 встречах.
Ранее Максим Хлань оказался в резервном списке игроков для национальной сборной Украины.
