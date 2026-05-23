  4. Цыганков не помог. Жирона сыграла вничью с Эльче и вылетела из Ла Лиги
23 мая 2026, 23:59 | Обновлено 24 мая 2026, 00:02
В «Жироне» помимо Виктора играют Владислав Ванат и Владислав Крапивцов

В субботу, 23 мая, состоялся поединок 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Эльче».

Команды встретились на стадионе «Монтиливи».

Хозяевам поля нужна была только победа, но встреча завершилась вничью о счетом 1:1.С 41 очком «ЖИрона» заняла 19-е место в таблице и вылетела из Примеры. «Эльче» с 43 пунктами стал 16-м и сохранил прописку.

На поле всю игру провел Виктор Цыганков, без результативных действий. Владислав Крапивцов провел 90 минут на скамье запасных, Ванат не сыграл из-за травмы.

Ла Лига. 38-й тур

Жирона – Эльче – 1:1

Голы: Арнау Мартинес, 48 – Альваро Родригес, 39

Оце видали безвиграшну серію - із середини таблиці звалитися у пердів! 
Мда… дуже шкода.
Хвилювався до останньої хвилини матчу. Так хотілося 2:1.
Але Жирона в Іспанії пройшла майже той же шлях, що і Лестер в Англії. Схожі шляхи.
жалко хлопців, будуть тепер рік серед дніщ грати. все ж таки без Ваната Жирона в нападі жахлива, Циганков сам не тягне. впевнений що аби Ванат не травмувався то Жирона б не вилетіла
Ля,клоуни. Забирати очки у Реала і програвати вдома Майорці і т.д. Хтось  може знає ,що у наших в контракті в такому випадку? 
Щедро раздавали очки в последних турах... Ну и доигрались, балбесы(
Тепер Жирона не скоро може повернулись,порозбігаються всі хто куди і все..хто так розказує,що через рік повернуться 
Через рік повернуться 
Очень жаль.😔 Ждём теперь продажи наших игроков в другие достойные клубы?!
Є й плюс - Циганков та Ванат перейдуть в інші клуби. Сподіваюся, більш перспективні.
Оце вам рівень наших зірок, опускатися в сегунду. А ви говорити ЧС. Досить жити ілюзіями, відкрийте очі.
ну кто был сильнее тот и остался ! 
Чи буде Мегого у наступному роцi транслювати Сегунду? 
От дорахувався Мічел очок що треба для залишення в Прімері. Ніби про 41 пункт говорив. І вийшло це мало. Треба було хоч на два більше. Виходить перехід Довбика хоч трохи тепер себе виправдав. Рома навряд чи на нижчий дивізіон може претендувати просто так. А стосовно Ваната то тут і великий мінус що команда в Сегунді тепер, але плюс в тому що це через його відсутність команда опинилася в стані реального аутсайдера, тобто якась цінність його як гравця була.
Пищур подтянется в помощь 
Буба и Валера.
Нагнули Витю милиционера!
Ха-ха-ха! Привет суркис тебе из Эльче!
Могли і виграти, поперечка була Лемара. В цілому  по сезону, не вірилось, що вилетять. Після травми Ваната, виходить жодної гри не виграли.
туди їм дорога, придуркам
Сегундоны в сегунде
Зато спаслась великая Мальорка.
Пусть в Черноморец просятся на колінах.
