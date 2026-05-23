Цыганков не помог. Жирона сыграла вничью с Эльче и вылетела из Ла Лиги
В «Жироне» помимо Виктора играют Владислав Ванат и Владислав Крапивцов
В субботу, 23 мая, состоялся поединок 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Эльче».
Команды встретились на стадионе «Монтиливи».
Хозяевам поля нужна была только победа, но встреча завершилась вничью о счетом 1:1.С 41 очком «ЖИрона» заняла 19-е место в таблице и вылетела из Примеры. «Эльче» с 43 пунктами стал 16-м и сохранил прописку.
На поле всю игру провел Виктор Цыганков, без результативных действий. Владислав Крапивцов провел 90 минут на скамье запасных, Ванат не сыграл из-за травмы.
Ла Лига. 38-й тур
Жирона – Эльче – 1:1
Голы: Арнау Мартинес, 48 – Альваро Родригес, 39
Фото матча:
Хвилювався до останньої хвилини матчу. Так хотілося 2:1.
Але Жирона в Іспанії пройшла майже той же шлях, що і Лестер в Англії. Схожі шляхи.
Нагнули Витю милиционера!
Ха-ха-ха! Привет суркис тебе из Эльче!