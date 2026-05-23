Цыганков не помог. Жирона сыграла вничью с Эльче и вылетела из Ла Лиги

В субботу, 23 мая, состоялся поединок 38-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Эльче».

Команды встретились на стадионе «Монтиливи».

Хозяевам поля нужна была только победа, но встреча завершилась вничью о счетом 1:1.С 41 очком «ЖИрона» заняла 19-е место в таблице и вылетела из Примеры. «Эльче» с 43 пунктами стал 16-м и сохранил прописку.

На поле всю игру провел Виктор Цыганков, без результативных действий. Владислав Крапивцов провел 90 минут на скамье запасных, Ванат не сыграл из-за травмы.

Ла Лига. 38-й тур

Жирона – Эльче – 1:1

Голы: Арнау Мартинес, 48 – Альваро Родригес, 39

Getty Images/Global Images Ukraine.

