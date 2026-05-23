  ФОТО. Урсу выбил двух россиян подряд и выиграл трофей ITF M25 в Грузии
23 мая 2026, 22:22 | Обновлено 23 мая 2026, 22:49
ФОТО. Урсу выбил двух россиян подряд и выиграл трофей ITF M25 в Грузии

Вадим стал чемпионом 25-тысячника в городе Кутаиси

29-летний украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 482) стал победителем хардового турнира ITF M25 в Кутаиси, Грузия.

На пути к финалу Вадим, который был посеян под пятым номером, прошел Джона Эчеберрию (Испания, ATP 549), Оливера Йоханссона (Швеция, ATP 1972), Александра Бинду (Италия, ATP 455) и двух россиян: Семена Панкина (АТР 518) и Даниила Остапенкова (АТР 608).

Урсу завоевал первый трофей в 2026 году и 11-й в карьере на уровне ITF.

С понедельника Вадим поднимется на 471-е место в рейтинге АТР. Его рекордной позицией является 299-я строчка.

Результаты Урсу на турнире ITF M25 в Кутаиси:

  • R1: Вадим Урсу [5] – Джон Эчеберрия – 6:2, 6:3
  • R2: Вадим Урсу [5] – Оливер Йоханссон – 6:1, 6:3
  • R3: Вадим Урсу [5] – Александр Бинда [4] – 7:5, 4:6, 6:1
  • 1/2 финала: Вадим Урсу [5] – Семен Панкин [6] – 6:4, 6:3
  • Финал: Вадим Урсу [5] – Даниил Остапенков [8] – 6:1, 7:6 (8:6)

Спочатку прочитав "вбив", але і так непогано. 
