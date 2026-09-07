Первый трофей в карьере. Украинский теннисист выиграл челленджер в Болгарии

26-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 392) стал победителем грунтового челленджера в болгарском городе Пловдив.

На пути к трофею Кравченко выиграл пять матчей, отдав два сета. В частности, в четвертьфинале Георгий одолел представителя Украины Александра Овчаренко.

В первом круге Кравченко отыграл пять матчболов на решающем тай-брейке в поединке против Синякова.

Кравченко завоевал первый трофей на челленджерах в карьере. Ранее Георгий ни разу не играл даже на стадии 1/4 финала соревнований этой серии.

В обновленном рейтинге АТР Кравченко обновит личный рекорд, поднявшись на 306-е место. Георгий стал 11-м украинцем, котором удалось выиграть минимум один трофей челленджера.

Помимо Кравченко и Овчаренко, в Пловдиве из украинцев также выступили Никита Маштаков и Эрик Ваншельбойм. Маштаков проиграл во втором раунде, а Ваншельбойм – в первом.

Результаты Кравченко на челленджере в Пловдиве

R1: Георгий Кравченко – Даниэль Синяков – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (12:10)

Георгий Кравченко – Даниэль Синяков – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (12:10) R2: Георгий Кравченко – Огнен Милич [8] – 6:0, 7:6 (7:3)

Георгий Кравченко – Огнен Милич [8] – 6:0, 7:6 (7:3) QF: Георгий Кравченко – Александр Овчаренко [Q] – 6:3, 6:3

Георгий Кравченко – Александр Овчаренко [Q] – 6:3, 6:3 SF: Георгий Кравченко – Душан Обрадович – 2:6, 6:2, 6:3

Георгий Кравченко – Душан Обрадович – 2:6, 6:2, 6:3 F: Георгий Кравченко – Янаки Мылев – 6:0, 6:2

Украинцы с трофеями на челленджерах:

Илья Марченко – 10 Сергей Стаховский – 7 Александр Долгополов – 5 Александр Недовесов – 3 Иван Сергеев – 2 Алексей Крутых – 2 Виталий Сачко – 1 Сергей Бубка – 1 Олег Приходько – 1 Дмитрий Поляков – 1 Георгий Кравченко – 1

Фото с награждения

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