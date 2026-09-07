Первый трофей в карьере. Украинский теннисист выиграл челленджер в Болгарии
Георгий Кравченко стал победителем турнира в городе Пловдив
26-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 392) стал победителем грунтового челленджера в болгарском городе Пловдив.
На пути к трофею Кравченко выиграл пять матчей, отдав два сета. В частности, в четвертьфинале Георгий одолел представителя Украины Александра Овчаренко.
В первом круге Кравченко отыграл пять матчболов на решающем тай-брейке в поединке против Синякова.
Кравченко завоевал первый трофей на челленджерах в карьере. Ранее Георгий ни разу не играл даже на стадии 1/4 финала соревнований этой серии.
В обновленном рейтинге АТР Кравченко обновит личный рекорд, поднявшись на 306-е место. Георгий стал 11-м украинцем, котором удалось выиграть минимум один трофей челленджера.
Помимо Кравченко и Овчаренко, в Пловдиве из украинцев также выступили Никита Маштаков и Эрик Ваншельбойм. Маштаков проиграл во втором раунде, а Ваншельбойм – в первом.
Результаты Кравченко на челленджере в Пловдиве
- R1: Георгий Кравченко – Даниэль Синяков – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (12:10)
- R2: Георгий Кравченко – Огнен Милич [8] – 6:0, 7:6 (7:3)
- QF: Георгий Кравченко – Александр Овчаренко [Q] – 6:3, 6:3
- SF: Георгий Кравченко – Душан Обрадович – 2:6, 6:2, 6:3
- F: Георгий Кравченко – Янаки Мылев – 6:0, 6:2
Украинцы с трофеями на челленджерах:
- Илья Марченко – 10
- Сергей Стаховский – 7
- Александр Долгополов – 5
- Александр Недовесов – 3
- Иван Сергеев – 2
- Алексей Крутых – 2
- Виталий Сачко – 1
- Сергей Бубка – 1
- Олег Приходько – 1
- Дмитрий Поляков – 1
- Георгий Кравченко – 1
Фото с награждения
Инфографика
The moment it became real 🤩— ATP Challenger (@ATPChallenger) September 6, 2026
That’s how Georgii Kravchenko sealed his maiden ATP Challenger title in Plovdiv#ATPChallenger pic.twitter.com/Pn2GEbRv5w
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