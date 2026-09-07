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ATP
07 сентября 2026, 13:42 |
202
0

Первый трофей в карьере. Украинский теннисист выиграл челленджер в Болгарии

Георгий Кравченко стал победителем турнира в городе Пловдив

07 сентября 2026, 13:42 |
202
0
Первый трофей в карьере. Украинский теннисист выиграл челленджер в Болгарии
Instagram. Георгий Кравченко
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26-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (АТР 392) стал победителем грунтового челленджера в болгарском городе Пловдив.

На пути к трофею Кравченко выиграл пять матчей, отдав два сета. В частности, в четвертьфинале Георгий одолел представителя Украины Александра Овчаренко.

В первом круге Кравченко отыграл пять матчболов на решающем тай-брейке в поединке против Синякова.

Кравченко завоевал первый трофей на челленджерах в карьере. Ранее Георгий ни разу не играл даже на стадии 1/4 финала соревнований этой серии.

В обновленном рейтинге АТР Кравченко обновит личный рекорд, поднявшись на 306-е место. Георгий стал 11-м украинцем, котором удалось выиграть минимум один трофей челленджера.

Помимо Кравченко и Овчаренко, в Пловдиве из украинцев также выступили Никита Маштаков и Эрик Ваншельбойм. Маштаков проиграл во втором раунде, а Ваншельбойм – в первом.

Результаты Кравченко на челленджере в Пловдиве

  • R1: Георгий Кравченко – Даниэль Синяков – 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (12:10)
  • R2: Георгий Кравченко – Огнен Милич [8] – 6:0, 7:6 (7:3)
  • QF: Георгий Кравченко – Александр Овчаренко [Q] – 6:3, 6:3
  • SF: Георгий Кравченко – Душан Обрадович – 2:6, 6:2, 6:3
  • F: Георгий Кравченко – Янаки Мылев – 6:0, 6:2

Украинцы с трофеями на челленджерах:

  1. Илья Марченко – 10
  2. Сергей Стаховский – 7
  3. Александр Долгополов – 5
  4. Александр Недовесов – 3
  5. Иван Сергеев – 2
  6. Алексей Крутых – 2
  7. Виталий Сачко – 1
  8. Сергей Бубка – 1
  9. Олег Приходько – 1
  10. Дмитрий Поляков – 1
  11. Георгий Кравченко – 1

Фото с награждения

Инфографика

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Никита Маштаков Александр Овчаренко Георгий Кравченко Эрик Ваншельбойм трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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