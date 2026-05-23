  Выживание гарантировано. Эпицентр поделил очки с СК Полтава
23.05.2026 15:30 – FT 0 : 0
23 мая 2026, 17:32 | Обновлено 23 мая 2026, 17:57
Выживание гарантировано. Эпицентр поделил очки с СК Полтава

Дуэль новичков этого сезона УПЛ, после которой остался только один

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Эпицентр» – СК «Полтава» – 0:0

Предупреждение: Е. Демченко, 62 – Даниленко, 25

«Эпицентр»: Федотов – Кош, Григоращук, Липовуз (Е. Демченко, 46) – Климец, Себерио, Миронюк (Запорожец, 73), Кирюханцев – Сифуэнтес, Сидун, К. У. Рохас.

СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака, Мисюра, Подлепич, Савенков – Даниленко (Плахтырь, 66), Дорошенко – Одарюк, Сад, Галенков (Кононов, 85) – Кобзарь (Марусич, 66).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в плоскость) – 12 (2) : 10 (4)
Угловые – 6 : 6
Оффсайды – 1 : 1

ЭПИЦЕНТР - СК ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Ждём скидок теперь в Эпицентре)
